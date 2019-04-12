МНЭ РК предлагает продлить налоговые каникулы для e-commerce

Временная мера стала большим стимулом для развития электронной торговли в Казахстане.

За год количество интернет-покупателей увеличилось в 2 раза и составляет 2,3 млн чел. Всего на рынке работает более 1700 интернет-магазинов. Об этом в Службе центральных коммуникаций рассказала директор департамента регулирования торговой деятельности Министерства национальной экономики Айжан Бижанова, передает Zakon.kz.

«В 2017 году электронный товарооборот в розничной торговле составлял порядка 170 млрд тенге. К концу 2018 года товарооборот увеличился практически в два раза, до 270 млрд тенге. Если посчитать эту сумму в общей доле товарооборота в стране, то получим цифру в 2,9%. Это, естественно, не предел. Наша задача — в ближайшее время достичь показателя в 5%. До 7% было бы еще лучше. И я надеюсь, что благодаря комплексной поддержке субъектов электронной торговли и комплексным мерам, которые мы предлагаем, мы все-таки добьемся эффективного увеличения этой доли, — сказала она.

Большим стимулом для развития электронной торговли стали изменения в налоговом кодексе для субъектов МСБ, осуществляющих электронную торговлю — освобождение от уплаты корпоративного и индивидуального подоходного налогов на 100%.

«Эта норма — временная, но мы ходатайствуем о возможном продлении налоговых каникул», — добавила Бижанова.

К слову, чаще всего люди покупают и реализуют на электронных площадках строительные материалы, бытовую технику и мобильные телефоны. В последнее время большой популярностью стали пользоваться косметические средства и одежда.

«Мировая практика показывает, что порядка 50-60% в электронной коммерции — услуги. В нашем случае 99,9% авиабилетов мы покупаем через интернет-магазины. Думаю, в этом направлений наши субъекты бизнеса будут двигаться»», — отметила Айжан Бижанова.