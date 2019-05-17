Школьники в Узбекистане обзаведутся электронными аттестатами

Для получения информации о выпускниках введут электронную систему выдачи аттестатов выпускникам школ.

14 мая кабмин утвердил новый образец аттестатов, выдаваемых выпускникам 9 и 11 классов, а также сертификата специализированных школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями. В электронную систему будут вводиться данные и оценки выпускников, а на свидетельствах и аттестатах появятся QR-коды, позволяющие получить информацию о выпускниках из общей базы, передает Repost.uz.

В электронной версии аттестатов будут использоваться три языка — узбекский, русский, английский. Кроме того, постановлением упрощен порядок выдачи дубликата документа с целью ускорения обращений граждан по получению дубликатов аттестатов, недопущения чрезмерной волокиты, бюрократизма и.