Даурен Абаев: МИОР не отвечает за связь

Министр информации и общественного развития прокомментировал неполадки с интернетом 9 мая.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в кулуарах правительства заявил, что его ведомство «не отвечает за связь». Он порекомендовал обратиться с этим вопросом к провайдерам, передает Zakon.kz.

«Министерство информации и общественного развития не отвечает за связь. Я сейчас не смогу прокомментировать. Но действительно, как провайдеры сказали, были технические неполадки. Наверное, надо вопрос адресовать им и уточнить, какого рода неполадки были», — пояснил Абаев.

Также он развеял опасения по поводу того, что «неполадки» с интернетом могут повториться в день выборов.

«Я не думаю, что проблемы с доступом, наблюдаемые 9 мая, повторятся 9 июня, потому что провайдеры, я думаю, починят свою технику к этому времени», — заключил министр.