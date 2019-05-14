База данных дипломов о высшем образовании будет работать на блокчейне

Планируется оцифровать все дипломы, выданные когда-либо казахстанскими ВУЗами.

Система оцифрованных дипломов о высшем образовании заработает в Казахстане уже летом. Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари, передает «Курсив».

«Дипломы об образовании — это большой коррупционный риск в Казахстане: не секрет, что в интернете можно видеть объявления о продаже дипломов, в метро, в подворотнях. Мы оцифровываем сегодня и собираем исторические данные о всех дипломах, выданных у нас в стране. Сегодня есть небольшой объем, который мы уже оцифровали, и продолжаем работать сейчас с университетами», — сказал Бигари в ходе онлайн-конференции.

По его словам, пилотный проект, с помощью которого любой работодатель сможет подключиться к такой базе данных и проверить диплом кандидата на должность в режиме онлайн, будет запущен в стране в этом году.

«Во втором полугодии, уже летом этот проект будет запущен», — уточнил вице-министр.

По его словам, предполагается, что будут оцифрованы все дипломы, выданные когда-либо казахстанскими ВУЗами.

«Что это дает: нет необходимости при устройстве на работу нести нотариально заверенную копию работодателю, это сэкономит порядка полумиллиарда тенге в год гражданам, которые сегодня при устройстве на работу должны где-то заверять копию, платить нотариусам», — сказал спикер.

По его словам, данная база данных будет базироваться на технологии блокчейн, чтобы исключить возможность вмешательства в нее извне.

Спикер признал, что в результате внедрения такой системы существуют риски для специалистов, которые устроились на работу с поддельными дипломами и зарекомендовали себя с лучшей стороны, несмотря на отсутствие реально полученного образования.

«Конечно, наверное, такой риск есть. Но наша задача сделать прозрачную систему образования: за тех, кто уже здесь работает, я ничего не могу сказать. Моя задача — оцифровать настоящие дипломы, чтобы мы действительно знали, настоящий диплом или нет», — заключил Бигари.