Рынок профессиональных услуг в сфере Интернета вещей к 2023 году достигнет 189 млрд долларов

Лидировать будут сегменты интеллектуального транспорта и логистики.

Рынок профессиональных услуг в сфере Интернета вещей в 2018 году составил 79 млрд долларов. Ожидается, что к 2023 году он достигнет 189,2 млрд долларов. Согласно отчету ReportLinker, средний ежегодный рост (CAGR) рынка в этот период составит 19%, передает Iot.ru.

По прогнозам, в ближайшие годы распространение подключенных устройств по всему миру и потребность в узкоспециализированных профессиональных услугах в области IoT в промышленном и транспортном секторах будут способствовать общему росту рынка. А отсутствие единых нормативных стандартов и универсальных протоколов ограничат рост рынка по всему миру.

Лидировать на рынке услуг будут сегменты интеллектуального транспорта и логистики. Эксперты объясняют это возросшим спросом на IoT для управления трафиком, цепочками поставок и логистикой, запасами, информационными системами для пассажиров, автопарками, грузоперевозками, парковками и т. д. Рынок услуг в сфере проектирования и системной интеграции будет расти с максимальным CAGR в течение прогнозируемого периода. А наибольший рост рынка профессиональных услуг в сфере IoT покажет Азиатско-Тихоокеанский регион.

В качестве ведущих игроков рынка в отчете перечислены Accenture (Ирландия), Atos (Франция), IBM (США), Capgemini (Франция), Cognizant (США), Happiest Minds (Индия), Infosys Limited (Индия), NTT DATA Corporation (Япония), Tata Consultancy Services, Tech Mahindra, Wipro (Индия), Genpact, AT& T (США), Vodafone (Великобритания), LUXOFT (Швейцария) и Prodapt Solutions (США).