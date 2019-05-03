В России создают автономный интернет

Соответствующий законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа, подписал Владимир Путин.

Президент РФ подписал законопроект об автономном интернете. В пояснительной записке отмечается, что закон «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». Документ обяжет интернет-провайдеров устанавливать предоставленные Роскомнадзором технические средства, которые в случае изоляции российского сегмента Всемирной сети позволят ведомству осуществлять централизованное управление сетью. В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов, передает Today.kz.

Отвечать за координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета будет Роскомнадзор. Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года, а ряд его положений — с 2021 года. В России к данному закону относятся весьма неоднозначно. Критики документа опасаются, что он создаст условия для тотальной цензуры в интернете.