Корпоративные продажи Huawei в Казахстане растут на 50% в год

Развитие бизнеса корпорации и работу партнерской экосистемы обсудили на Huawei Partner Conference 2019 в Алматы.

26 апреля в Алматы Huawei провела ежегодное мероприятие Huawei Partner Conference 2019, где руководство компании, главы подразделений, а также ведущие технические специалисты и эксперты по продуктам обсудили с партнерами актуальные темы локальных и глобальных тенденций IT-рынка, перспективы дальнейшего развития партнерского бизнеса и экосистемы и новые технологические решения и продукты.

«В 2019 году компания Huawei продолжает уделять большое внимание развитию стратегии „Платформа + Экосистема“ и партнерской политике, благодаря которой успешно решаются задачи клиентов и создаются новые решения. Уже сегодня мы видим результаты: предлагая нашим партнерам идеальные ресурсы для роста, свои лучшие коммерческие условия, обучение, инструменты совместного маркетинга, мы создаем фундамент для максимального использования и развития технологического потенциала рынка. Мы уверенно движемся к тому, чтобы стать лучшим промоутером цифрового общества и еще более надежным партнером для наших клиентов на казахстанском рынке», — отметил в своей речи директор департамента корпоративных продаж компании Huawei в Казахстане г-н Менг Чинбо.

Продолжая тему построения экосистемы, г-н Хао Вэй, директор отдела по работе с партнерами и SMB компании Huawei в Казахстане, презентовал новую стратегию Huawei и поделился подробностями об открытом взаимовыгодном сотрудничестве с партнерами и дальнейшей интеграции.

Глобальный бизнес отдела корпоративных продаж Huawei демонстрирует стабильный рост. Так, в 2018 году объем продаж составил более 10 млрд долларов со среднегодовым темпом роста в 35%. При этом вклад партнеров в объем продаж составил 80% (74% — в 2017 г.). Отдел корпоративных продаж в Казахстане тоже может похвастаться значительными достижениями. Здесь объем продаж увеличился в 10 раз с 2015 года (порядка 20 млн долларов), а среднегодовой темп роста составил более 50%. На продажи через дистрибьюторов и партнеров в Казахстане у Huawei приходится 99% (97% — в 2017 г.).

Партнерская экосистема продолжает делать упор на развитии шести приоритетных направлений: партнеры по продажам, сервисные, технологические, обучающие, инвестиционные и социальные партнеры. По итогам 2018 года рост партнерских продаж составил 35%. При этом, в компании отмечают, что продажи у 15 партнеров превысили сумму в 200 тыс. долларов.

Huawei намеревается значительно развить бизнес своих партнеров. Среди целей к 2020 году значится увеличение до 10 числа партнеров с годовой выручкой более миллиона долларов, и до 30 — партнеров с годовой выручкой более 300 тыс. долларов. Сделать это помогут новые возможности, появившиеся в партнерской политике компании (стимулирование продаж, обучение партнеров и другие программы).

«Huawei будет дальше двигаться вперед вместе со своими партнерами, создавая платформу для партнеров-интеграторов, тем самым совместно решая проблемы клиентов и создавая ценность», — заявила Асем Шокалакова, старший менеджер по работе с партнерами

В рамках партнерской конференции было представлено новое IP-оборудование Huawei: обновление коммутаторов серии 57xx, следующее поколение маршрутизаторов, аппаратное обновление линейки МСЭ, а также последнее решение по интеллектуальному анализу трафика проводных и беспроводных сетей. Одной из важных и ожидаемых новинок стал первый в мире коммерческий релиз Wi-Fi 6 и новые контроллеры WLAN, о которых рассказал менеджер по IP-решениям Андрей Проскурин.

В ходе мероприятия также прошел запуск новой бюджетной Flash-Native системы хранения данных OceanStor Dorado 3000 V3, предназначенной для заказчиков, относящихся к сектору малого и среднего бизнеса. Презентуя новинку, менеджер по IT решениям Никита Орешкин поделился новейшими разработками в области вычислительных платформ Intelligent Computing и платформы Huawei Cloud Stack, для построения облачного центра обработки данных корпоративного класса, начиная от инженерной инфраструктуры и заканчивая облачной платформой виртуализации, а также платформы для больших данных — FusionInsight.

«Отдельно хотелось бы отметить стратегию компании в области систем хранения данных, которая называется „Flash Only. ЦОД без магнитных дисков“. Наша компания, являясь производителем SAS-SSD и NVMe накопителей, предлагает высокопроизводительные системы хранения данных All-Flash со сверхнизким временем отклика в том же ценовом диапазоне, что традиционные системы хранения данных на базе механических дисков», — добавил эксперт.

Также были освещены сервисные решения Huawei и обновленное портфолио профессиональных сервисных услуг, оказываемых компанией в рамках реализации инфраструктурных и телекоммуникационных проектов экосистемы ICT корпоративного бизнеса.