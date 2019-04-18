Объем рынка IoT-безопасности к 2023 году достигнет 35,2 млрд долларов

Растущее число вымогателей, атакующих IoT-устройства по всему миру, является одним из факторов, влияющих на рост этого рынка.

Объем рынка IoT-безопасности вырастет с 8,2 млрд долларов США в 2018 году до 35,2 млрд долларов к 2023 году. Согласно отчету MarketsandMarkets, средний ежегодный уровень роста рынка в этот период оценивается в 33,7%, передает Iot.ru.

Основными факторами, влияющими на рост рынка, являются растущее число вымогателей, атакующих IoT-устройства по всему миру, развитие правил IoT-безопасности и растущие опасения в отношении защиты критически важных инфраструктур. Северная Америка является доминирующим регионом в сфере развертывания IoT. В состав региона входят США и Канада. Ожидается, что США будут занимать более высокую долю рынка IoT-безопасности.

Основными поставщиками на мировом рынке IoT-безопасности являются Cisco (США), IBM (США), Infineon (Германия), Intel (США), Symantec (США), Gemalto (Нидерланды), Allot (Израиль), Fortinet (США), Zingbox (США), Mocana (США), SecuriThings (Израиль), CENTRI (Германия), Armis (США), ForgeRock (США) и NewSky (США).