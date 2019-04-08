Таблетка от несанкционированного доступа

В Satbayev University показали «QORG’AY’» — собственную программно-аппаратную разработку.

Первая партия «QORG’AY’» состоит из 45 устройств, которые уже в ближайшее время «уйдут» в реальные системы. По словам руководителя проекта Нургуль Сейловой — туда, где в них есть потребность. Основной функционал устройства — недопущение включения персонального компьютера неавторизованным пользователем, и предназначено оно для установки в корпус настольного ПК. Среди потребителей в процессе презентации назывались «силовики», оборонное ведомство, а также Национальный банк, — то есть, структуры, где существуют жесткие политики в области информационной безопасности.

В качестве участников проекта, помимо Satbayev University, фигурирует ТОО «Точприбор», разработка осуществлена по гранту на коммерциализацию результатов научной и научно-технической деятельности от АО «Фонд науки» (речь идет о сумме 24,5 млн тенге плюс 2,7 млн тенге в качестве софинансирования со стороны вуза — всего 27,2 млн). В Satbayev University уверяют, что «QORG’AY’» является предметом собственной разработки — кроме каких-то компонентов (биометрического датчика), процессора и контроллера (в качестве них, согласно технической документации, выступает процессор ARM Cortex-M3 и 32-битный контроллер от ST Microelectronics). То же касается программной части — софт разработан в Fab Lab.

Потенциально рынок сбыта для «QORG’AY’» в вузе оценивают в тысячи единиц. Именно на этот объем, по словам ректора Satbayev University Искандера Бейсембетова, и рассчитано производство в Fab Lab. «Годовой объем, который мы можем обеспечить на своих мощностях — это максимум 10-12 тысяч единиц. Если объемы будут выше, то речь пойдет уже о контрактном производстве где-то за пределами страны», — говорит он. Отпускная цена на устройство будет в диапазоне от 57 до 60 тысяч тенге.

В Казахстане, если опираться на данные Комитета по статистике МНЭ РК, более миллиона персональных компьютеров. Но лишь часть является «парком» госорганов. Еще меньше будет, если отнять отсюда мобильные ПК — в Satbayev University считают дальнейшую миниатюризацию «QORG’AY’» нецелесообразной — она обойдется слишком дорого и приведет к существенному росту себестоимости устройства.