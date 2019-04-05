По волнам Cisco Connect

26-27 марта в московском Экспоцентре прошла ежегодная конференция Cisco Connect, собравшая более 5000 специалистов в сфере IT.

Cisco Connect — это знаковое событие, которое объединяет IT-специалистов, партнеров и заказчиков Cisco для обмена опытом, новыми идеями для развития бизнеса и отражает главные технологические тренды. В рамках конференции специалисты компании вместе с партнерами и клиентами представили реальные проекты цифровой трансформации и рассказали о цифровых архитектурах Cisco, которые помогают генерировать новые источники дохода и открывают новые возможности для роста.

Пленарную сессию открыл вице-президент Cisco по работе в России и СНГ Джонатан Спарроу. Он подчеркнул, что «волна цифровизации накрыла Россию и СНГ, распахнув перед бизнесом и государственными организациями такие возможности, которые еще вчера невозможно было представить».

Джонатан Спарроу отметил, что Cisco уже научилась использовать все преимущества hyper-connected world — гиперподключенного мира, но при этом сейчас не так просто интегрировать инновационное решение в существующую инфраструктуру заказчика.

Он напомнил о кончине некогда сильных корпораций Kodak и Nokia: «В нашем современном, динамично развивающемся мире крайне важно понимать, на какие тренды стоит сделать ставку, вовремя заметить новые вызовы и успеть найти оптимальные решения. Миссия Cisco — помочь нашим клиентам взобраться на гребень цифровой волны и находиться там как можно дольше».

Казахстан в этом году представляла внушительная делегация: более 70 партнеров и заказчиков Cisco посетили конференцию, чтобы поделиться опытом, решить актуальные бизнес-задачи и повысить профессиональную компетенцию.

«Я впервые на подобном мероприятии — масштабы и количество участников впечатлили. Многие направления пересекались, но побывать хотелось сразу на нескольких секциях одновременно.

Очень понравилась лабораторная Cisco Cyber Range, где мы выступали как наблюдатели. Участникам нужно было найти следы взлома/атаки на инфраструктуру в различных вариантах. Одним из кейсов был взлом IoT устройства (сигнализация), который продемонстрировал, насколько легко нарушить безопасность IoT. Открыл для себя продукт Tetration, который выводит на новый уровень безопасность и диагностику проблем внутри ЦОДа», — говорит Алексей Некрасов, руководитель направления сервисов ИТ-безопасности АО «Евразийский Банк».

По словам Инессы Ребо, менеджера по партнерским программам ICore Integration из Алматы, «мероприятие прошло на достойном уровне. Программа была настолько разнообразной и ёмкой по содержанию, несмотря на ограничения по времени. Отдельная благодарность спикерам за то, что нашли время на ответы на вопросы. А приложение, специально разработанное для конференции, сильно облегчало перемещение по Экспоцентру и помогало координировать расписание сессий».

«Мероприятие понравилось, очень удобный формат: можно выбрать темы, которые интересны именно тебе. Было очень полезно и информативно для заказчиков получить такое количество информации за раз, поскольку обычно для них проводятся мероприятия по узкой теме. Лично я уделил особое внимание стенду Cisco Services, где получил много информации для работы сервисного подразделения нашей компании. Полезными оказались сессии по вопросам безопасности и решениям, связанным с collaboration технологией», — говорит Медет Жумин, директор Htel из Астаны.

Cisco Connect 2019 объединила 10 образовательных потоков: DevNet, Интернет вещей, гибридные облака и бизнес-приложения, информационную безопасность, инфраструктуру корпоративной сети, контакт-центры, решения для операторов связи, сервисы Cisco, технологии для совместной работы и центры обработки данных. В рамках сессий и панельных дискуссий специалисты компании Cisco и ее партнеров поделились экспертным мнением.

Во время панельной дискуссии с заказчиками Кирилл Алифанов, IT-директор ПАО «Уралкалий» говорил о роли нынешнего IT-директора в компании, сравнивая его с «проповедником ИТ», который рассказывает бизнесу о новых возможностях ИТ, и о том, что сегодня можно делать в «цифре». Но для этого IT-специалисту необходимо отлично разбираться в бизнесе компании — он больше не может быть лишь экспертом в области ИТ и только.

В первый день работы конференции Cisco Connect также состоялась пресс-конференция, посвященная важному направлению трансформации — цифровизации образования.

«Компания Cisco уже много лет участвует в инициативах, направленных на подготовку профессионалов для цифровизации экономики, — подчеркнул Джонатан Спарроу, вице-президент Cisco по работе в России и СНГ. — Через „Сетевую академию Cisco“ мы поддерживаем десятки тысяч молодых людей, решивших связать свое будущее с высокими технологиями. Пройдя обучение по нашей программе, многие из них продолжают развитие в этой профессиональной сфере».

В Казахстане действует 115 Сетевых академий и виртуальных комплексов для дистанционного обучения. В прошлом году учебные материалы базовых курсов академии были переведены на казахский язык. Более 200 преподавателей школ, колледжей и университетов республики прошли обучение и получили статус инструкторов Сетевой академии Cisco. Запущен проект по дистанционному обучению для уязвимых слоев населения и повышению уровня образования в отдаленных регионах республики. В планах– внедрение курсов программы академии в учебный план общеобразовательных школ и проведение инструкторских тренингов для преподавателей.

«По уровню организации Cisco, как всегда, была на высшем уровне. Особое внимание участников привлек стенд по безопасности — оба дня возле него было больше всего людей. Было очень интересно посмотреть, что Сisco сделала в это области, так как сейчас она быстрее всего развивается, и все хотят быть впереди. И поскольку Cisco — основной игрок, влияющий на мнение рынка, всех интересуют, что компания представляет по решениям в сфере информационной безопасности.

Также меня приятно удивило решение по SD-WAN, где Cisco достаточно хорошо продвинулась, и, думаю, в скором времени захватит и этот рынок, потому что технология очень интересна, в том числе и нашим заказчикам.

В целом конференция прошла очень продуктивно. Правда, некоторые технари циклились на своих продуктах, и было сложно услышать объективную оценку. Все остальное было на высоте. В следующем году планирую обязательно участвовать», — отметил Константин Демин, коммерческий директор Azimut Solutions.