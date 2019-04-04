BMW и Microsoft объединятся для создания умных фабрик с открытым кодом

В первую очередь, партнеры планируют автоматизировать производство автомобилей и обрабатывающую промышленность.

Microsoft и BMW объединяют усилия для создания беспроводных умных фабрик на основе сквозного открытого решения для автоматизации Open Manufacturing Platform. Эта платформа объединит облачные вычисления в Azure от Microsoft и промышленные решения BMW, которая уже подключает к Интернету вещей около 3000 элементов фабрики будущего, передает Iot.ru.

В первую очередь, партнеры планируют автоматизировать производство автомобилей и обрабатывающую промышленность. К концу 2019 года планируется заключить соглашения с четырьмя-шестью компаниями и развернуть минимум 15 пилотных проектов. Изготовителей и поставщиков приглашают присоединиться к сообществу.