Sega Mega Drive возвращается

Продажи мини-версии легендарной приставки начнутся в сентябре.

Компания Sega объявила дату выхода обновленной версии своей классической 16-битной приставки. Перевыпуск приурочен к 30-летию компании. Игровая консоль называется Sega Mega Drive Mini (Genesis Mini), она в три раза меньше оригинальной приставки, а геймпады подключаются по USB. Компания будет продавать две версии приставки — с одним гемпадом в комплекте или двумя.

Ожидается, что стоимость новинки в США составит порядка 80 долларов. Старт продаж запланирован на 19 сентября.

В Sega Mega Drive Mini будет установлено 40 игр, среди которых Sonic The Hedgehog, Shining Force, Space Harrier II, Ecco the Dolphin, Gunstar Heroes. Интересно, что картриджи от оригинальной приставки новая версия поддерживать не будет.