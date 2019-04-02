Казахстан поднялся на 42 позиции в рейтинге кибербезопасности

Составители рейтинга отнесли РК к странам с высоким уровнем готовности противостоять угрозам.

Согласно отчету Международного союза электросвязи (ITU), Казахстан занял 40 место в Глобальном индексе кибербезопасности 2018/2019, поднявшись на 42 пункта по сравнению с прошлогодним рейтингом (82 место). Тем самым, страна вошла в список стран с высоким уровнем готовности противостоять угрозам, которые исходят от киберпространства.

На первых и вторых позициях рейтинга разместились Великобритания и США, на последнем — Мальдивы (175 место).

По словам председателя комитета по информационной безопасности МЦРОАП РК Дмитрия Голобурды, на улучшение позиции страны в индексе кибербезопасности повлияла совместная работа государственных органов, неправительственных организаций и бизнеса.

«Можно сказать, за последние несколько лет был заложен фундамент для широкого развития сферы информбезопасности. В частности, за прошедшие два года в Казахстане были выработаны базовые концептуальные подходы по развитию сферы кибербезопасности, разработан и утвержден целый ряд законодательных актов, создана концепция „Киберщит Казахстана“, большое количество отраслевых приказов. Помимо этого, созданы испытательные лаборатории в сфере ИБ, по исследованию вредоносного кода, запущен национальный координационный центр информационной безопасности, увеличено число грантов по данной специальности», — отметил он.

Исследование по определению индекса кибербезопасности Межународный союз электросвязи проводит ежегодно. Оно оценивает уровень кибербезопасности государств по пяти основным критериям: законодательная база, технические и организационные мероприятия, деятельность на международной арене и создание потенциала для развития сферы.