Эпоха «Дикого Запада» в интернет-пространстве заканчивается

Европа обязала интернет-компании оплачивать размещение чужого контента.

Европарламент вынес положительное решение по директиве о реформе копирайта. За вступление закона в действие проголосовали 348 депутатов, против — 274, 36 — предпочли воздержаться. Директива гласит, что с момента ее вступления в силу интернет-компаниям, таким как Google и Facebook, нужно будет платить за использование чужого контента, передает Ict-online.

На технологические компании накладывается обязательство в получении лицензии на использование и распространение статей, видеороликов, песен и другого контента перед его публикацией. Также компании должны прилагать максимум усилий для удаления и блокировки материала, запрещенного к публикации автором. Новыми правами будут наделены издатели СМИ: теперь в их власти требовать компенсацию от онлайн-сервисов, размещающих слишком длинные отрывки из опубликованных ими текстов.

Это означает, что Google, до того как процитировать часть статьи любого СМИ у себя в новостном агрегаторе, будет обязан получить согласие издателя и, что не исключено, оплатить факт использования статьи. Что касается портала YouTube, теперь в его обязанности войдет более жесткая фильтрация загружаемого на сервис контента, чтобы успеть определить, имеет ли место факт использования обычными людьми чужих материалов, нарушающих авторские права.

По заявлению президента Европарламента, директива нацелена положить конец эпохе «Дикого Запада» в интернет-пространстве. Отмечается, что на пути принятия директива столкнулась с массовыми протестами технологических компаний и активистов, выступавших против нововведений. По их мнению, это будет способствовать ограничению обмена информацией, а следовательно, приведет к появлению цензуры в интернете. Немецкое представительство в Европарламенте даже выразило опасение касательно принятой директивы и назвало ее одобрение «черным днем для свободы в интернете».

Компания Google, заручившись поддержкой ученых разного уровня, занимающихся исследованиями в области интернета, доводит до сведения парламентариев, что повсеместная фильтрация пользовательского контента Всемирной сети невозможна из-за его всеобъемлющих размеров. По мнению специалистов, последствия, возникшие после подписания закона, будут зависеть от судебной системы и ее трактовок директивы в каждом отдельном случае. Формулировка правил не слишком конкретная, что дает судьям больше гибкости в вердиктах, но и добавляет неопределенности технологическим компаниям.

После принятия директивы Европарламентом у стран-членов Евросоюза есть в запасе два года на внесение правок в соответствующие местные нормы.