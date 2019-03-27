Доля онлайн-покупок достигнет четверти расходов по картам

Ожидается, что в 2023 году расходы на глобальные онлайн-покупки вырастут до 11 трлн долларов.

Рост объема расходов по картам при оплате онлайн-покупок достиг десятков процентов. Продолжая обходить по темпам роста объем карточных платежей в офлайн-торговле, к 2023 году этот показатель достигнет 24% от общего объема расходов по картам (в 2017 году — 18%), передает PLUSworld.ru.

В своем недавнем исследовании компания RBR проанализировала роль платежных карт в секторе электронной коммерции и влияние роста популярности электронной торговли на использование карт в традиционных торговых точках. Согласно отчету Global Payment Cards Data and Forecasts to 2023 («Мировой рынок платежных карт и прогноз до 2023 года»), глобальные расходы на онлайн-покупки в 2017 году составили 4,5 трлн долларов, что на 13% больше по сравнению с 2016 годом. Основными факторами роста являются удобство по сравнению с покупкой в традиционных магазинах и, в ряде случаев, более низкие цены.

Ожидается, что в 2023 году расходы на глобальные онлайн-покупки вырастут до 11 трлн долларов. Как отмечает руководитель исследования RBR Дэниел Доусон (Daniel Dawson), по мере активизации перехода потребителей из физических магазинов в цифровые каналы, роста числа обладателей смартфонов и модернизации мобильных платежных приложений, электронная коммерция будет и дальше демонстрировать значительный рост. Кроме того, новые усовершенствованные средства обеспечения безопасности уменьшат опасения потребителей в отношении мошенничества.

Исследование RBR выделяет многочисленные факторы, стимулирующие рост электронной коммерции, которые могут различаться в зависимости от конкретных стран. Например, в Великобритании такие кампании, как «Черная пятница» и «Киберпонедельник», привели к оттоку покупателей из традиционных магазинов, в то время как на Украине, на которую приходится 10% объема электронной торговли в Центральной и Восточной Европе, клиенты делают онлайн-покупки, чтобы сэкономить в сложных экономических условиях. Канада же является примером страны, где весьма ценится удобство заказывать товары онлайн вместо посещения физических магазинов, особенно потому, что значительная часть населения проживает в сельской местности.