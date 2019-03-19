Рынок смарт-дисплеев и зеркал к 2025 году достигнет 6,7 млрд долларов

Ожидается, что рынок дисплеев для умных домов будет расти быстрее прочих в ближайшие годы.

Объем мирового рынка интеллектуальных дисплеев к 2025 году достигнет 6 млрд 665 млн долларов против 861 млн долларов в 2018 году. Согласно отчету MarketsandMarkets, средний годовой темп роста рынка в этот период составит 34%. Рынок был разделен на несколько сегментов: умные домашние дисплеи, умные зеркала и коммерческие умные вывески и дисплеи, как правило, используемые для распространения рекламы (Smart Signage), передает Iot.ru.

Умные дисплеи совмещают в себе возможности умных колонок и сенсорных экранов. Это интеллектуальные решения, которыми можно управлять с помощью простых голосовых команд, удаленных устройств или с помощью IoT-подключения и искусственного интеллекта. Эти устройства представляют собой новые варианты использования дисплеев и могут произвести революцию в нескольких областях, включая домашнюю, рекламную, автомобильную и другие отрасли.

Такие факторы, как успех интеллектуальных колонок в качестве шлюза для устройств умного дома, наличие множества голосовых помощников, внедрение искусственного интеллекта в устройства для умного дома и растущий спрос на интеллектуальные устройства с поддержкой IoT, стимулируют мировой рынок дисплеев для умного дома, отмечается в сообщении. Возможности умных зеркал, переход от традиционных магазинов к интеллектуальным магазинам в розничной торговле и растущий спрос на умные зеркала с дисплеями в автомобильной промышленности, стимулируют мировой рынок смарт-зеркал. Растущий спрос на контекстно-зависимые вывески и анализ данных о клиентах стимулируют рынок интеллектуальных вывесок.

Ожидается, что рынок дисплеев для умных домов будет расти быстрее прочих, особенно в 2018, 2019 и 2020 годах. В настоящее время коммерциализируются два основных типа устройств для умного дома: дисплей с голосовым управлением и интеллектуальный дисплей для устройств. Решения первого типа покажут более высокий рост. Большая часть роста рынка умных дисплеев для устройств будет приходиться на холодильники.

Автомобильный сегмент обеспечит наибольшую долю на рынке интеллектуальных зеркальных дисплеев в течение прогнозируемого периода, что будет обеспечиваться установкой как послепродажных, так и оригинальных смарт-зеркал (видеорегистраторов) заднего вида. Большая часть поставок приходится на послепродажный сегмент, где заметную роль играют китайские Xiaomi и Junsun. Минимальную долю сегмента занимают OEM-производители, среди которых выделяются американские Gentex и Magna. Смарт-зеркала заднего вида входят в штатную комплектацию GM, Nissan, Toyota и Jaguar Land Rover.

Сегмент розничной торговли и гостиничного бизнеса будет доминировать на рынке смарт-вывесок в прогнозируемый период.

Ведущими игроками рынка смарт-дисплеев аналитики называют Amazon.com, Google, Apple, Facebook, Gentex, Magna (США), Samsung Electronics и LG Electronics (Южная Корея), японские Sony и NEC.