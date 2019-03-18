Huawei открыла офис по региону Евразия

Организационная структура компании меняется.

Компания открыла в Москве офис по региону Евразия. Российский офис теперь будет подчиняться ему. При этом в региональных представительствах в России меняется функциональный состав сотрудников, сообщает ComNews.

Как сообщил источник знакомый с ситуацией, Huawei увольняет продавцов из региональных офисов, но инженеры остаются в компании. Кроме того, Huawei намерен увеличить в России количество разработчиков, в том числе в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

«Huawei всегда работает над повышением эффективности бизнес-процессов. Сейчас работа ведется по двум направлениям. Первое — создание Евразийского региона за счет присоединения к России 10 подразделений, работающих в странах ближнего зарубежья. Такое структурное изменение требует усиления управленческих компетенций и ресурсов в головном офисе евразийского региона. Второе направление — изменение подходов к бизнес-процессам и структурам региональных офисов. Региональные представительства остаются, меняется функциональный состав сотрудников. Huawei также активно развивает российское R& D-направление, планируя открытие новых научно-исследовательских центров и увеличивая количество инвестиций в Россию. Генеральный директор Huawei в России Эйден У (Aiden Wu) возглавит работу Евразийского региона», — сказал представитель пресс-службы Huawei.