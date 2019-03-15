Глава МВД РК назвал сроки введения биометрии в органах внутренних дел

Камеры видеонаблюдения оснастят соответствующим функционалом.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил, что работа по внедрению биометрии идет поэтапно и рассчитана на пять лет, передает Kazpravda.kz.

«По биометрии мы будем работу проводить. Она рассчитана на пять лет, идет поэтапно. Сейчас все камеры видеонаблюдения интегрируются, чтобы они могли распознавать человека. Сейчас дорабатывается программное обеспечение. В этом году полностью перейдем на сканеры, и поэтапно будет вводиться биометрия. Сетчатка глаза — думаю, это будет самое последнее», — сообщил Тургумбаев.