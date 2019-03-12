Законодательство в области персональных данных предлагают подкорректировать

Национальная Лига Потребителей объявила 2019-й годом «безопасных смарт-устройств».

В этом году Национальная Лига Потребителей работает под девизом «Цифровой мир: надежные смарт-устройства» и планирует провести ряд мероприятий, направленных на защиту прав потребителей смарт-устройств (защита персональных данных, взаимодействие с предпринимателями для улучшения обслуживания потребителей, доступность для населения новых технологий и т. п.).

«Чем мы будем заниматься в рамках этой инициативы? К примеру, кто-то из вас заключал договор с „Казахтелекомом“? А знаете ли вы, что эта организация имеет право передавать ваши персональные данными 20 своим „дочкам“? То есть, первый вопрос — это персональные данные. Кроме того, у нас сегодня нет достаточного регулирования в области электронной торговли. Мы намерены провести ряд круглых столов, в том числе в мажилисе, где и будут предложены соответствующие поправки в действующие законы», — поясняет руководитель Национальной Лиги Потребителей Светлана Романовская, добавляя, что ровно род спустя, то есть, в марте 2020 года, Лига объявит об итогах «года», а также о проделанной работе.

Отвечая на вопрос Profit.kz о том, какие типичные претензии предъявляют граждане к смарт-устройствам, а также вопросы, которые они поднимают в рамках обсуждаемой темы, руководитель НЛП говорит: «Один из главных вопросов — это персональные данные, кроме того, потребителей волнуют „серые“ транзакции, то есть те, на которые потребитель не давал прямого согласия. Кроме того, на предстоящей конференции организации Consumer International, членом которой и является НЛП, будут обсуждаться методологии и алгоритмы аппаратных подходов в тестировании смарт-устройств».

Однако пока программа «года безопасных смарт-устройств» выглядит довольно аморфной. Слаба она и с точки зрения планирования и аргументации: так и не понятно, на кого будет сделан акцент, кто будет в ее фокусе — производители оборудования, генераторы услуг, операторы связи или субъекты электронной коммерции. Наконец, какими силами это будет осуществляться.