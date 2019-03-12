Центр космической связи РК намерен выйти на международный рынок

Экспортный потенциал составит порядка 65 миллионов тенге.

Казахстанский центр космической связи намерен выйти на международный рынок. Свои услуги он планирует предоставлять Узбекистану, Кыргызстану и Таджикистану. Эти страны не имеют собственных космических спутников, передает Kazakh-tv.

«Дальнейшее развитие этого комплекса обусловлено необходимостью. Это новые технологии, новые спутники, новые решения, где-то удешевления, глобальные группировки, меньше аппаратов. Безусловно, Казахстан будет принимать в этом участие. Мы сейчас прорабатываем вопрос с Узбекистаном, с Кыргызстаном и другими сопредельными государствами о возможности представлять услуги связи. Наша группа вернулась из Узбекистана, вопрос прорабатывается», — отметил Виктор Лефтер, представитель Республиканского центра космической связи.

Сегодня аренда ресурсов спутников KazSat-2 и KazSat-3 предоставлена свыше 20 казахстанским организациям. В прошлом году эксплуатация космических аппаратов принесла предприятию доход более 5 миллиардов тенге. Ожидается, что в этом году сумма увеличится. К слову, среди результатов работы Центра — вклад в экономику страны путем импортозамещения в размере 47 миллиардов тенге, а также вещание порядка 300 спутниковых теле-радиоканалов.

«Наши космические аппараты охватывают всю территорию Казахстана, а также соседние центральноазиатские государства. Оператор одной из стран может разместить свою аннтену, даже в горах, подсоединиться к нашему спутнику и установить связь. Например, сейчас нашими услугами чаще всего пользуется Кыргызстан. Эта республика при помощи нашего оператора настраивает свои аннтены и через них работает с нашими космическими аппаратами», — добавил Дидар Заркумов, инженер компании