Казахстан планирует предоставлять услуги спутниковой связи в страны ЦА

Проект находится на стадии разработки и прохождения финансово-экономической экспертизы.

Услуги спутниковой связи намерен предоставлять Казахстан странам Центральной Азии. Об этом сообщил вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин в ходе заседания коллегии министерства, передает Today.kz.

«Сегодня наша республика имеет собственную космическую систему связи, состоящую из спутников KazSat-2, KazSat-3 и наземных комплексов управления. В 2023 году завершается эксплуатация спутника KazSat-2 и для его замены планируется ввод в эксплуатацию космического аппарата KazSat-2R», — сообщил вице-министр.

По его словам задачей проекта KazSat-2R является поддержание действующих сетей связи, работающих через спутник KazSat-2 и выход на экспорт услуг спутниковой связи в страны Центральной Азии.

Сегодня ведутся переговоры с зарубежными производителями в сфере телекоммуникационных спутников, выбор генподрядчика для создания KazSat-2R будет осуществляться по итогам конкурсных процедур. В данный момент этот проект находится на стадии разработки и прохождения финансово-экономической экспертизы.

Посредством работы спутников космической системы KazSat предоставляются услуги 14 операторам связи, осуществляются организация цифрового телерадиовещания (HD, DTH, IPTV, OTAU TV), широкополосный доступ к сети интернет и передача данных по всей территории Казахстана.

Нургужин сообщил, что кроме космической системы связи, Казахстан обладает двумя спутниками дистанционного зондирования Земли KazEOSat (ДЗЗ) и двумя спутниками научно-технологического назначения KazStSat и KazSciSat, которые запущены 4 декабря 2018 года на ракете-носителе Falcon-9.

По итогам прошлого года доходы от эксплуатации космических систем выросли на 25% по сравнению с 2017 годом — с 6,5 млрд до 8,9 млрд тенге.