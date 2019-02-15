Алма ТВ выиграла суд на 2,2 млрд тенге

Алматинский городской суд поставил «точку» в деле по иску РОО «Коупис» в размере 2,2 млрд тенге к АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан».

15 февраля 2019 года суд апелляционной инстанции постановил: решение специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 21.12.2017 г. по иску РОО «Казахстанское общество по управлению правами интеллектуальной собственности» к АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» о взыскании денежной компенсации в размере 2 180 388 000 тенге за нарушение смежных прав ТОО «WebContent» оставить без изменения, апелляционную жалобу РОО «Казахстанское общество по управлению правами интеллектуальной собственности» оставить без удовлетворения, апелляционную жалобу ТОО «Web Сontent» оставить без удовлетворения. Постановление вступает в силу со дня его оглашения.

Председательствующий судья, Гульнар Мейржанова, прокомментировала решение коллегии: «Акт фиксации, который составлен единолично заинтересованным лицом, коллегия признала недопустимым доказательством. Также коллегия считает, что оператор не может нести ответственность за действия музыкальных каналов, которые размещают объекты авторского и смежного права в телекоммуникационных сетях».

Напомним, 4 декабря 2018 г. судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан вернула дело на пересмотр в Алматинский городской суд. В октябре 2017 года РОО «Коупис» совместно с ТОО «Web Content» подало иск на АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» на сумму более 2 млрд тенге, поводом для которого стала трансляция в 2015 году несколькими музыкальными телеканалами видео-клипов, правообладателем которых якобы является ТОО «Web Content». Ранее в аналогичной ситуации оказывались ТОО «Alacast» в 2016 году и АО «Кселл» и ТОО «Terraline» в июле 2018 года.