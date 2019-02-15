ЕАБР выделит €56 миллионов на солнечные электростанции в Казахстане

Договор подписан в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Евразийский банк развития открыл дочерней компании «Хевел» («Хевел Казахстан») кредитную линию на 56,2 миллиона евро для финансирования строительства солнечных электростанций в Казахстане. Планируется, что солнечные электростанции «Хевел Казахстан» будут вырабатывать около 160 миллионов киловатт-часов в год, что позволит сократить объем выбросов углекислого газа в атмосферу на 85 тысяч тонн ежегодно, передает Sputnik.

Сообщается, что электроэнергия будет поставляться в энергосистему страны. Ввод в эксплуатацию электростанций запланирован на 2020 год. Как пояснил заместитель главы ЕАБР Андрей Крайний, большая часть оборудования и услуг для строительства солнечных электростанций в Казахстане будет поставлена из России.