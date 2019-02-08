В Астане обсудили цифровую маркировку товаров в рамках ЕАЭС

Система маркировки и прослеживания — это полноценный современный цифровой инструмент повышения прозрачности рынка.

АО «Казахтелеком» при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития и Министерства финансов Республики Казахстан организовал площадку для обсуждения перспектив использования цифровой маркировки товаров.

Одним из приоритетных направлений развития экономики является предотвращение теневого оборота, принятие системных мер для обеспечения населения безопасными и качественными товарами народного потребления, развитие промышленности и укрепление торговых отношений с зарубежными странами. На сегодняшний день в рамках ЕАЭС существует правовая основа для реализации данного направления. Достижение указанных целей обусловлено мерами по противодействию обороту контрафактной и фальсифицированной продукции, которые предусматривают применение новых технологий. Одним из таких инструментов является цифровая маркировка товаров, которая успешно применяется в ряде развитых стран, таких как США, ЕС, Бразилия, Китай и др. К товарам, подлежащим маркировке, на мировых рынках относят лекарственные средства, табачные изделия, минеральную воду и безалкогольные напитки, пищевую продукцию и корма, а также объекты интеллектуальной собственности.

«На сегодняшней встрече мы намерены обсудить опыт работ наших коллег по Евразийскому экономическому союзу, а также дальнейшие шаги по развитию системы маркировки и прослеживаемости товаров, выслушать предложения бизнеса и рассказать о возможностях и преимуществах использования интеграции. Уверен, совместные шаги в данном направлении будут способствовать сокращению теневой экономики и созданию конкурентных условий ведения бизнеса в рамках ЕАЭС», — отметил в своем приветственном слове Аскар Мамин, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан.

Участники форума — представители правительств государств-членов ЕАЭС, члены коллегии Евразийской экономической комиссии, товаропроизводители и представители бизнес-сообществ стран ЕАЭС — обсудили перспективы интеграции, имеющийся опыт, и конкретные шаги в этой области. Возможность высказать мнение по данному вопросу в рамках тематических сессий имели и представители бизнеса. Им разъяснили меры поддержки и преимущества от использования средств маркировки товаров.

«Система маркировки и прослеживания — это полноценный современный цифровой инструмент повышения прозрачности рынка. Это невозможность выдавать одну продукцию за другую, что важно для защиты прав потребителя. Для бизнеса это инструмент для выравнивания конкурентных условий, возможность защитить свой бренд и репутацию, избежать засилья контрафакта. В конечном счете, система маркировки и прослеживания товаров — возможность перейти к так называемой Индустрии 4.0, созданию цифровых предприятий. Для государства, естественно, это повышение прозрачности рынка, гарантия безопасности гражданам, развития легального бизнеса. Государство получает возможность в онлайн-режиме администрировать товарный рынок. В РФ, например, по разным оценкам сейчас уровень нелегального оборота оценивается в 3,5-4 трлн. рублей. Это серьезные деньги, которые при попадании в экономику дали бы дополнительный импульс», — отметил Реваз Юсупов, заместитель генерального директора Центра перспективных технологий РФ.

По словам министра индустрии и инфраструктурного развития РК Жениса Касымбека, в сфере цифровой маркировки и прослеживаемости товаров важен баланс государственного регулирования и развития промышленности, а также создание условий, мотивирующих производителей инвестировать и осуществлять маркировку своей продукции.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев отметил, что все вовлеченные участники должны понимать степень своей ответственности и соблюдать обязательства: «Важно выработать консолидированную позицию по данному вопросу, в том числе — и посредством подобных площадок, где происходит диалог бизнеса с государством, где стороны должны услышать друг друга и выработать согласованные решения».

По прогнозам экспертов, принявших участие в форуме, в результате внедрения данного проекта, затрагивающего различные отрасли, страны смогут добиться сокращения объемов теневой экономики, создания равных конкурентных условий для ведения бизнеса, а в результате — значительного увеличения легального рынка.

«Важно обсуждать эти вопросы, с участием всех заинтересованных сторон и стран ЕАЭС. Законодательство и технологии должны быть унифицированы. Нет смысла в каждой из стран создавать разные системы, которые не будут интероперабельны, не смогут передавать информацию. Сейчас создается цифровая платформа, которая будет надгосударственной и позволит интегрировать в себя национальные компоненты каждой из стран. Таким образом, информация о происхождении товара будет попадать в систему и без препятствий перемещаться между странами, сопровождая товар», — говорит Реваз Юсупов.

Также участники отметили, что перечень товаров, подлежащих маркировке и прослеживаемости, планируется утвердить на уровне правительства. На государственные уполномоченные органы РК возложат обязанности проводить мониторинг оборота товаров в курируемых отраслях. Принятию решения о введении обязательной маркировки будут предшествовать пилотные проекты.

К слову, опыт маркировки товаров уже применяется в Казахстане — в 2017 году запущен пилотный проект по маркировке меховых изделий, который показал хорошие результаты. С начала реализации пилотного проекта промаркировано порядка 264 тыс. меховых изделий. По сравнению с предшествующим маркировке периодом отмечается рост количества импортеров, оформивших декларацию на товары, а также — рост поступлений таможенных пошлин и налогов по импорту, который вырос с 372,3 млн тг. до 516,2 млн тг. Также отмечен рост поступлений внутренних налогов по этому виду деятельности — в 1,5 раза, с 430,8 млн тг. до 648,6 млн тг. Наряду с этим реализация проекта по маркировке меховых изделий позволила выявить налогоплательщиков, занижавших доходы с целью применения предельного порогового значения для льготного налогообложения. Так, количество субъектов, осуществляющих деятельность на основе патента, сократилось в 6,2 раза (с 243 до 19).

В ходе проведения тематических сессий, участники форума пришли к мнению о том, что для упрощения госконтроля и мер государственной поддержки, доведения информации о всех нюансах перехода на цифровую маркировку и эффективного обмена опытом необходимо создать единое информационное поле по вопросам цифровой маркировки товаров.