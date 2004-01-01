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    Митап «Любовь с первого кода: Govtech». Алматы

    Это уникальная возможность для профессионалов и представителей IT-сферы обсудить последние тенденции и разработки в области технологий государственных услуг, интеграций с базами данных и сервисов.

    Мероприятие прошло 13 ноября 2024 года
    Место проведения — г. Алматы, пр-т Назарбаева, 226, вход из офиса Банка Центркредит

    Дорогие друзья, уже скоро состоится долгожданный митап «Любовь с первого кода: Govtech». Эксперты расскажут об автоматизации государственных транспортных услуг, рассмотрят Govtech как часть корпоративной экосистемы и о многом другом.

     Вас ждут презентации ведущих экспертов в области Govtech:

    — Тлеукеев Руслан, Co-founder компании GeekPartners LTD.
    — Амирханова Айгуль, руководитель по аналитике и разработке, НАО госкорпорация правительство для граждан.
    — Ирали Диас, эксперт в области Govtech и корпоративных экосистем.

    Количество мест ограничено! Убедитесь, что вы зарегистрировались заранее, чтобы не пропустить это важное событие! Вход бесплатный, по обязательной регистрации.

    Организатор — QAZAQ IT community
    +7 (701) 954-10-40