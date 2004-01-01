Митап «Любовь с первого кода: Govtech». Алматы

Это уникальная возможность для профессионалов и представителей IT-сферы обсудить последние тенденции и разработки в области технологий государственных услуг, интеграций с базами данных и сервисов.

Место проведения — г. Алматы, пр-т Назарбаева, 226, вход из офиса Банка Центркредит

Дорогие друзья, уже скоро состоится долгожданный митап «Любовь с первого кода: Govtech». Эксперты расскажут об автоматизации государственных транспортных услуг, рассмотрят Govtech как часть корпоративной экосистемы и о многом другом.

Вас ждут презентации ведущих экспертов в области Govtech:

— Тлеукеев Руслан, Co-founder компании GeekPartners LTD.

— Амирханова Айгуль, руководитель по аналитике и разработке, НАО госкорпорация правительство для граждан.

— Ирали Диас, эксперт в области Govtech и корпоративных экосистем.

Количество мест ограничено! Убедитесь, что вы зарегистрировались заранее, чтобы не пропустить это важное событие! Вход бесплатный, по обязательной регистрации.