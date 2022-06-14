VeeamON Tour. Азербайджан, Баку

Тема тура — трансформация стратегии современной защиты данных.

Очные конференции VeeamON Tour вновь пройдут в разных городах! Вас ждут несколько часов насыщенного технического контента, который поможет адаптироваться к непростой ситуации в ИТ-отрасли и добиться успеха. Узнайте, как Veeam решает сложные проблемы, связанные с постоянно меняющимся современным ИТ-ландшафтом, благодаря своим передовым решениям. Они помогают вывести стратегию современной защиты данных на новый уровень.

Основные темы:

— Новый V12: новости о самой эффективной версии Veeam на сегодняшний день

— Kubernetes: DevOps и тестирование в среде shift left

— Программы-вымогатели: усиление защиты от киберугроз.

Программа мероприятия:

— 10:00: Утренний кофе-брейк.

— 10:30: Открытие конференции и приветственное слово. Василий Ваганов, Вице-президент, Северная, Восточная Европа и страны Ближнего Востока, Veeam Software.

— 10:50: Приветственное слово и Veeam vision 2022. Владимир Клявин, Региональный директор, Россия и СНГ, Veeam Software.

— 11:30: Veeam Backup & Replication V12: что нового? Виталий Савченко, Руководитель группы технических констультантов Veeam Software.

— 12:15: Кофе-Брейк.

— 12:30: Защита от Ransomware: надежный бэкап — последний рубеж обороны. Евгений Зосимов, Технический консультант, Veeam Software.

— 13:00: Выступление партнера мероприятия.

— 13:30: Обед и работа выставки.

— 14:30: Выступление партнера мероприятия.

— 15:00: Выступление партнера мероприятия.

— 15:30: Решение актуальных задач Kubernetes с помощью Veeam Kasten K10. Виталий Савченко, Руководитель группы технических констультантов Veeam Software.

— 16:00: Закрытие мероприятия. Владимир Клявин, Региональный директор, Россия и СНГ, Veeam Software.

— 16:30: Фуршет.

Не упустите эту возможность лично встретиться в Ташкенте со специалистами региональной команды Veeam и вашими коллегами. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию.