HackNU/2021. Онлайн
Nazarbayev University проведет грандиозный 36-часовой онлайн-хакатон для студентов.
На 36-часовом марафоне по программированию HackNU/2021 участники формируют команды из 1-4 человек и решают реальные проблемы, предоставленные ведущими международными и казахстанскими компаниями.
Почему вам обязательно стоит участвовать на этом мероприятии?
— Попробуйте свои силы онлайн из любой точки мира
— Получите новые знания и отточите навыки командной работы в сжатые сроки!
— Познакомьтесь с другими энтузиастами STEM
— Воспользуйтесь возможностью сотрудничества с ведущими международными и казахстанскими IT-компаниями.
— Воспользуйтесь шансом выиграть призы от наших щедрых спонсоров!
Требования:
— Быть студентом бакалавриата или магистратуры любого университета
— Быть старше 18 лет
— Иметь базовые навыки программирования
Регистрация на сайте. Больше информации на канале: t.me/HackNUinfo.
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