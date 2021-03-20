HackNU/2021. Онлайн

Nazarbayev University проведет грандиозный 36-часовой онлайн-хакатон для студентов.

На 36-часовом марафоне по программированию HackNU/2021 участники формируют команды из 1-4 человек и решают реальные проблемы, предоставленные ведущими международными и казахстанскими компаниями.

Почему вам обязательно стоит участвовать на этом мероприятии?

— Попробуйте свои силы онлайн из любой точки мира

— Получите новые знания и отточите навыки командной работы в сжатые сроки!

— Познакомьтесь с другими энтузиастами STEM

— Воспользуйтесь возможностью сотрудничества с ведущими международными и казахстанскими IT-компаниями.

— Воспользуйтесь шансом выиграть призы от наших щедрых спонсоров!

Требования:

— Быть студентом бакалавриата или магистратуры любого университета

— Быть старше 18 лет

— Иметь базовые навыки программирования

Регистрация на сайте. Больше информации на канале: t.me/HackNUinfo.