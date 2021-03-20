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На 52 трлн тг проведено операций по картам в РК в 2020 г.

HackNU/2021. Онлайн

Nazarbayev University проведет грандиозный 36-часовой онлайн-хакатон для студентов.

Мероприятие пройдет 11 — 21 марта 2021 года
Место проведения — Онлайн

На 36-часовом марафоне по программированию HackNU/2021 участники формируют команды из 1-4 человек и решают реальные проблемы, предоставленные ведущими международными и казахстанскими компаниями.

Почему вам обязательно стоит участвовать на этом мероприятии?

 — Попробуйте свои силы онлайн из любой точки мира
 — Получите новые знания и отточите навыки командной работы в сжатые сроки!
 — Познакомьтесь с другими энтузиастами STEM
 — Воспользуйтесь возможностью сотрудничества с ведущими международными и казахстанскими IT-компаниями.
  — Воспользуйтесь шансом выиграть призы от наших щедрых спонсоров!

Требования:

 — Быть студентом бакалавриата или магистратуры любого университета
 — Быть старше 18 лет
 — Иметь базовые навыки программирования

Регистрация на сайте. Больше информации на канале: t.me/HackNUinfo.

Организатор — Nazarbayev University
Республика Казахстан, 010000, Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра 53,
+7 (7172) 70-66-88

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