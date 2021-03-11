Новый Veritas Backup Exec 21.2. Вебинар

Ускоренное резервное копирование по лучшей цене.

В марте 2021 года компания Veritas выпустила новую версию популярного на мировом рынке Backup Exec — быстрого, экономически выгодного и надежного решения для резервного копирования и восстановления корпоративных данных и приложений, помогающего защищать виртуальные машины, сокращать объемы хранения и осуществлять резервное копирование практически на любое устройство.

Основные преимущества Veritas Backup Exec 21.2:

— Технология Accelerator v2 — анализ сохраняемых данных в режиме реального времени позволяет передавать в хранилище резервных копий только новые/уникальные блоки данных. Бесконечные инкрементальные копии + продвинутая дедупликация на лету, с единым хранилищем повторяющихся блоков данных для любой среды виртуализации (VMware vSphere, Hyper-V и Azure Stack HCI). Таким образом увеличивается скорость и надежность защиты виртуальных сред.

— Лучшая в классе технология дедупликации — улучшает сжатие резервных копий в 2-2,5 раза.

— Встроенная защита от вирусов-шифровальщиков — Backup Exec гарантирует сохранность резервных копий за счет специальной технологии блокировки несанкционированных процессов изменения/записи данных, а также, при помощи двухфакторной аутентификации, обеспечивает надежную защиту консоли управления от взлома.

— Интуитивно-понятный интерфейс, простота настройки и использования.

— Доступность и максимальная гибкость лицензирования — 4 различных вида, 2 из них подразделяются на три уровня функциональности.

Другие улучшения версии 21.2:

— Интеграция с Azure Stack HCI — поддержка для платформы Azure Stack HCI.

— Поддержка Microsoft SQL In-Memory OLTP — быстрая защита и восстановление наиболее важных и высокопроизводительных баз данных SQL.

— Мастер настройки S3-совместимого облачного хранилища — легко настройте любое S3-совместимое хранилище в качестве целевого объекта резервного копирования, независимо от поставщика облака и хранилища.

— Улучшенная справочная система — гарантирует, что вы всегда будете иметь доступ к наиболее актуальной документации в интерфейсе Backup Exec.

Как познакомиться с решениями Veritas в Казахстане

Получить доступ к экспертизе и тестированию решений Veritas могут и казахстанские компании. Организацией и проведением пилотных проектов в Казахстане занимается официальный дистрибьютор Veritas — компания Oberig IT. Подключение специалистов дистрибьютора к каждому проекту является стандартным подходом Oberig IT, несмотря на то, что поставка решений заказчикам выполняется исключительно при помощи авторизованных реселлер-партнеров.

Для быстрого расчета стоимости Backup Exec и с техническими вопросами можно обращаться по адресу info.kz@oberig-it.com.

11 марта компания Oberig IT проведет вебинар, посвященный Новой версии Veritas Backup Exec 21.2. Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Запись вебинара будет доступна на Youtube-канале.