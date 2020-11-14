Ежегодный рейтинг IT-стартапов Astana Hub 2020. Казахстан

В конкурсе выберут ТОП-10 лучших технологических и IT-стартапов Казахстана этого года.

Рейтинг IT-стартапов — это топ-10 лучших казахстанских технологических и IT-стартапов, добившихся успеха к текущему году. Стартап — технологический или IT бизнес-проект, реализуемый физическим или юридическим лицом, зарегистрированным на территории Республики Казахстан, который с помощью создания программного решения или инновационного технологического продукта решает проблему на рынке, а также находится в поиске инвестиций для дальнейшего развития и масштабирования проекта.

Требования к стартапам для участия в конкурсе:

— Регистрация стартапа. Стартап должен быть зарегистрированным в Республике Казахстан (ТОО, ИП и т. д.).

— Стадия: MVP или MVO. Наличие минимально жизнеспособного решения или работающего продукта.

— Инновационное решение. Наличие инновационного технологического решения (ограничений по сфере деятельности нет).

— Быть масштабируемым. Иметь потенциал для роста и выхода на новые рынки.

Критерии отбора стартапов:

— наличие рынка

— инновационность решения

— стратегия выхода на рынок

— traction/ темпы роста и развития бизнеса

— команда

— общественная значимость

Стартапы, участвующие в конкурсе, смогут рассказать о своем проекте, получить доступ к более 100 инвесторам, смогут стать участниками Astana Hub, а также получить ценные подарки от партнеров конкурса (Офис в Astana Hub Space на 6 месяцев, участие в программе Investment Readiness Accelerator, съемка видео-ролика о стартапе, индивидуальное менторство).

Заявки принимаются до 15 ноября, 18.00.