Red Bull M.E.O. Season 3.Онлайн

В международном турнире по мобильным играм участвуют игроки из более чем 20 стран.

Крупнейший международный турнир по мобильному геймингу теперь и в Казахстане. Red Bull M.E.O. — это международный мобильный киберспортивный турнир, в котором можно участвовать только с помощью телефона. В этом году турнир впервые проводится в Казахстане по дисциплине Pubg Mobile.

Участники должны быть гражданами или законными резидентами республики Казахстан не менее шести месяцев. На момент участия в турнире все игроки команды должны быть старше 18 лет. Команды, участвующие в турнире, должны состоять из пяти человек (четыре основных игрока и один — запасной).

Победитель Red Bull M.E.O. Season 3 в Казахстане отправится на мировой финал, который пройдет в Турции в начале 2021 года.

Для участия в турнире необходимо пройти регистрацию.