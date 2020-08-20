Новый этап развития Symantec в Казахстане. Казахстан

На вебинаре основной фокус планируется сделать на флагманских решениях по кибербезопасности, которые будут активно развиваться и обрастать новым функционалом.

Приглашаем вас принять участие в вебинаре «Новый этап развития Symantec в Казахстане». На вебинаре мы расскажем об изменениях, которые произошли после покупки компании Symantec компанией Broadcom.

Основной фокус планируется сделать на флагманских решениях по кибербезопасности, которые будут активно развиваться и обрастать новым функционалом. В первую очередь это такие решения, как Symantec DLP, Symantec Endpoint Security, Symantec Messaging Gateway и Symantec Web Security Gateway (Bluecoat). Также мы поговорим о текущих трендах в области кибербезопасности и о том, на что имеет смысл делать ставку в ближайшем времени для обеспечения высокого уровня защищенности корпоративных ИТ-систем и данных.

Спикерами на мероприятии выступят:

— Кирилл Керценбаум, директор по продажам Symantec в России и странах СНГ;

— Максим Прахов, руководитель по развитию бизнеса в странах СНГ и Балтии, Oberig IT.

Дата: 20.08.2020

Время: 15-00 (время г. Нур-Султан)

Для участия в вебинаре необходима предварительная регистрация.