Минздрав объявил конкурс на разработку веб-приложения по контролю за Covid-19

Принять участие в конкурсе могут принять лица или команды до трех человек в возрасте от 18 лет.

Конкурс на разработку прототипа обновленной версии веб-приложения «Центр контроля Covid-19» объявило Министерство здравоохранения РК совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК при поддержке Азиатского банка развития (АБР) и Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub». С победителем будет подписан контракт до 50 тыс. долларов.

Информационная система «Центр контроля Covid-19» используется Министерством здравоохранения для учета и мониторинга данных по инфицированным, контактным лицам и выздоровевшим от коронавирусной инфекции. Для эффективного мониторинга роста числа инфицированных, а также оперативного принятия решений министерством принято решение внести дополнения в информационную систему. Веб-приложение сделано на основе Open Source приложения.

Принять участие в конкурсе могут принять лица или команды до трех человек в возрасте от 18 лет, обладающие следующими знаниями:

— знание Python 3;

— опыт разработки scalable веб приложений;

— стандартный набор DevOps инструментов (git, docker, CI/CD);

— опыт работы с Flask, FastAPI, Celery, Pandas, SQLAlchemy;

— знание SQL, опыт работы с Postgres;

— знание HTML5, Native JS/JQuery;

— опыт работы с Linux, Bash.

Срок приема заявок — с 24 июня по 5 июля 2020 года. Получить полное техническое задание и задать вопросы можно по ссылке.