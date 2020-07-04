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26 место занял Казахстан в рейтинге по кибербезопасности

Минздрав объявил конкурс на разработку веб-приложения по контролю за Covid-19

Принять участие в конкурсе могут принять лица или команды до трех человек в возрасте от 18 лет.

Мероприятие пройдет 24 июня — 5 июля 2020 года
Место проведения — Казахстан

Конкурс на разработку прототипа обновленной версии веб-приложения «Центр контроля Covid-19» объявило Министерство здравоохранения РК совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК при поддержке Азиатского банка развития (АБР) и Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub». С победителем будет подписан контракт до 50 тыс. долларов.

Информационная система «Центр контроля Covid-19» используется Министерством здравоохранения для учета и мониторинга данных по инфицированным, контактным лицам и выздоровевшим от коронавирусной инфекции. Для эффективного мониторинга роста числа инфицированных, а также оперативного принятия решений министерством принято решение внести дополнения в информационную систему. Веб-приложение сделано на основе Open Source приложения.

Принять участие в конкурсе могут принять лица или команды до трех человек в возрасте от 18 лет, обладающие следующими знаниями:

— знание Python 3;
— опыт разработки scalable веб приложений;
— стандартный набор DevOps инструментов (git, docker, CI/CD);
— опыт работы с Flask, FastAPI, Celery, Pandas, SQLAlchemy;
— знание SQL, опыт работы с Postgres;
— знание HTML5, Native JS/JQuery;
— опыт работы с Linux, Bash.

Срок приема заявок — с 24 июня по 5 июля 2020 года. Получить полное техническое задание и задать вопросы можно по ссылке.

Организатор — Министерство здравоохранения РК
010000, г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік ел 8, Дом министерств, 5 подъезд
+ 7 (7172) 74-36-50, 74-36-95

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