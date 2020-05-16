MBff: Mobile Blockbuster film festival. Казахстан

Первый в Казахстане фестиваль короткометражных фильмов, снятых на мобильный телефон.

С 12 апреля по 17 мая в Казахстане пройдет Фестиваль мобильных блокбастеров MBff. Конкурсантам необходимо снять фильмы на смартфон или планшет на любой сюжет, в любом жанре. Тематика работ: «Маски» (медицинские, театральные, социальные роли, которые мы играем и пр.).

Минимальная продолжительность ролика должна составлять 1 минуту, а максимальная — 12 минут, в зависимости от категории: L — фильм от 3 до 12 минут); S — фильм от 1 до 3 минут; XS — фильм до 1 минуты; MC, Musical Clip — музыкальное видео; PC, People’s Choice — приз зрительских симпатий за наибольшее количество «лайков» на YouTube-канале Фестиваля A!BAiKA.

Регистрация участников и прием работ ведется с 12 апреля по 15 мая (включительно). Церемония оглашения победителей состоится 17 мая 2020 года в онлайн формате. На странице фестиваля вы найдете подробные условия участия.