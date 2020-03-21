Emerge Challenge KZ. Казахстан

Конкурс стартапов с призовым фондом в 14 тысяч долларов.

В Казахстане пройдет международная технологическая конференция EMERGE в рамках которой состоится конкурс стартапов с призовым фондом в 14 тысяч долларов. EMERGE — международная tech-конференция со штаб-квартирой в Лондоне. Ежегодно она проходит в Минске. В этом году EMERGE расширяет географию и приходит в Казахстан. Emerge x Turkistan пройдет 21–22 марта и соберет около 1000 IT-специалистов, стартапов, инвесторов. В числе спикеров — представители ведущих мировых корпораций, венчурных фондов.

При поддержке акимата города во время конференции пройдет конкурс питчей Emerge Challenge KZ с призовым фондом 14 000 долларов (1 место — 10 000 долларов, 2 место — 3 000 долларов, 3 место — 1 000 долларов). Кроме того, 5 стартапов, признанных лучшими, будут автоматически зачислены в полуфинал конкурса питчей флагманской конференции и поедут на Emerge в Минск 1–2 июня 2020 года со стендом Emerge x Turkistan.

Заполнить заявку на участие в конкурсе питчей можно на сайте. Дедлайн подачи заявки — 12 марта 23:59 по местному времени.