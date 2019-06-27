Blockchain Сentral. Нур-Султан

Конференция является дискуссионной площадкой для обсуждения влияния технологии блокчейна на финансовые услуги, банковское дело, государственный сектор и Умные города.

МФЦА и Global Blockchain Business Council приглашают на конференцию Blockchain Сentral, которая впервые проводится в Казахстане 27–28 июня 2019 в Финтех Хабе МФЦА. Конференция является дискуссионной площадкой для обсуждения решений и влияния технологии блокчейна на финансовые услуги, банковское дело, государственный сектор и Умные города.

На Blockchain Сentral приедут представители GBBC, Bitfury, Risk Cooperative, Orbs, Bitt, Soramitsu, China Blockchain Research Center и других ведущих компаний индустрии со всего мира. GBBC — это глобальная отраслевая ассоциация технологии блокчейна, посвященная дальнейшему внедрению технологии путем привлечения и обучения регуляторных органов, лидеров бизнеса и глобальных разработчиков тому, как использовать этот инновационный инструмент.⠀

Для участия необходима предварительная регистрация.