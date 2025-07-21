Концепция «Семь R»: выбираем сценарий миграции в облако

К середине 2025 года рынок коммерческих дата-центров в Казахстане объемом в 3 800 доступных стоек оказался практически исчерпан.

Это создает дефицит емкости, который, по прогнозам, сохранится вплоть до запуска нового Tier IV-центра на 4 000 стоек в первом квартале 2026 года. Один из способов преодоления нехватки вычислительных мощностей становится миграция в облака. Каковы основные сценарии этого процесса, кому они подходят и как реализуются — в нашем материале.

Дефицит с перспективой расширения

Основной объем мощностей в стране сегодня обеспечивают национальные игроки. Например, Казахтелеком управляет сетью из 27 площадок суммарно на 1 600 стоек и уже работает на предельной загрузке, несмотря на локальные расширения.

В частном секторе интерес к рынку проявляют и международные инвесторы: компания из Сингапура объявила о строительстве двух hyperscale-центров общей мощностью 200 МВт, ввод которых ожидается в 2027 году.

Тем не менее, несмотря на позитивную динамику, вызовов остается немало. Уже сегодня спрос hyperscale-игроков превышает возможности текущих энергосетей, а нехватка кадров и дефицит независимых маршрутов передачи данных тормозят реализацию крупных проектов, особенно в области дата-суверенитета. Все это требует внимания со стороны государства и отраслевых инвесторов.

Но именно в такой переходный момент формируется уникальное окно возможностей. В условиях, когда локальные мощности перегружены, капитальные стройки растянуты во времени, а глобальные тренды подталкивают компании к отказу от физической инфраструктуры в пользу гибкости и масштабируемости, миграция в облака оказывается не просто решением, а стратегически оправданным шагом.

Именно облачные технологии позволяют компаниям быстрее адаптироваться к растущему спросу, эффективнее использовать доступные ресурсы и минимизировать риски, связанные с задержками строительства или нехваткой специалистов. В такой динамичной среде облако становится не только альтернативой, но и предпочтительным направлением развития инфраструктуры.

Универсальных рецептов нет

Особенно актуален такой перенос для бизнесов, которые стремятся воспользоваться преимуществами цифровой трансформации. Использование облаков обеспечивает им фору в скорости принятия решений, разработке и вывода на рынок новых продуктов, оптимизации экономики использования ИТ.

Увы, универсального сценария перехода в облака не существует. В каждом случае, для каждой компании, актуальным может быть свой подход, поскольку миграция возможна только тогда, когда рассмотрены, оценены и учтены все существующие риски и ограничения.

Однако определиться с выбором конкретного сценария облачной миграции не так сложно, как может показаться. В целом они описаны в рамках концепции «семи R». Такое название не случайно. Все сценарии, которые перечисляются в концепции, начинаются с английской R.

Retain: оставляем как есть

В среде айтишников широко применим принцип: «работает — не трогай». Он вполне справедлив. Действительно, перемены в системе, которая работает, могут ее разрушить и оставить компанию без важного элемента инфраструктуры.

Такой подход применим и в отношении облаков. Выжидательную позицию можно и нужно занять в самом начале цифровой трансформации, когда важнее оценить возможность и перспективы миграции в облако.

Причин для выжидания может быть много. Одни компании инвестировали ранее в собственные серверные инфраструктуры и не видят экономических причин, чтобы отказываться от их использования. Другие придерживаются отраслевых стандартов, которые требуют, чтобы все ИТ-системы компании находилась в пределах ее периметра.

Конечно, не стоит вообще отказываться от возможности переноса инфраструктуры или приложений в облако. Но подходить к ней нужно аккуратно и взвешенно.

Компаниям, которые исповедуют retain-подход, стоит на первом этапе трансформации провести в лучшем случае точечный апгрейд своих систем, оставив в неизменном виде инфраструктуру и приложения. Серьезные изменения откладываются на потом, когда будут взвешены все «за» и «против», разработаны конкретные пошаговые сценарии миграции в облака.

Retire: меняем все

Радикальный сценарий перехода в облака — Retire. Его можно еще назвать «сдать старье в утиль».

Такой подход возникает, когда на этапе оценки облачных перспектив выясняется, что многие приложения, оборудование или даже архитектуры, которые имеются у компании, больше не используются, и тратить средства на их поддержку нет смысла.

По совокупности оценки этих активов принимается решение: необходимо оптимизировать инфраструктуру и отказаться от использования устаревших и ненужных элементов, одновременно перераспределив рабочие нагрузки и переосмыслив архитектуру корпоративных ИТ. Вся старая инфраструктура в таком случае упраздняется.

Два этих подхода, Retain и Retire, предполагают проведение фундаментального анализа всего ИТ-ландшафта компании. Он позволяет определить, какие его элементы полностью ликвидируются, а какие продолжают использоваться. Для тех компаний, в которых действуют ограничения, связанные с развитием ИТ, такие подходы могут быть наиболее взвешенными.

Reimagine: переосмысление себя

Вариант развития событий, который подходит для компании, решившейся на принципиальное переосмысление своих принципов использования ИТ, акцентов и стратегии развития. Он построен на пересмотре ожиданий бизнеса от использования технологий.

Рассмотрим возможный сценарий. Компании необходимо решить задачу — к примеру, поменять предпочтения клиентов в связи с появлением новых технологий, трендов в потребление или даже из-за сезонных факторов. Тогда задача «примеривается» к тем возможностям, которые обеспечивает существующая инфраструктура. В зависимости от того, насколько она соответствует поставленным целям, формулируются планы дальнейшего развития.

Такими планами может быть создание с нуля нового решения, доработка сервиса, находящегося в начальной стадии, до уровня MVP и любые другие задачи, вплоть до разработки новой платформы бизнеса.

Переосмысление может привести даже к выработке совершенно новой бизнес-модели или к серьезным корректировкам клиентского пути в цифровом пространстве компании и запуску новых инструментов управления им. В любом случае Reimagine станет полным, масштабным или даже полным переосмыслением бизнеса компании и, следовательно, приведет к коренным изменениям в ее ИТ-ландшафте.

Rearchitect: от концепции к действию

Еще один сценарий изменений, применимый к случаям, когда ведение бизнеса и состояние продуктов (бизнес-моделей, сервисов, процессов) компанию вполне устраивает, а вот их реализация явно устарела и потеряла эффективность. В таких случаях дизайн салона «автомобиля» должен остаться тем же, а вот его подкапотное пространство необходимо капитально реформировать.

В этом случае компании предстоит разработка архитектуры конкретного приложения под актуальные задачи бизнеса, декомпозиция существующих инструментов до определенного уровня. Их предстоит или пересобрать, или даже заново создать.

Здесь потребуются такие глобальные изменения, как пересмотр кода конкретных решений, пересмотр подходов к управлению жизненным циклом приложений (ALM, Application Lifecycle Management) и процессам интеграции компонентов в обновленный ИТ-ландшафт.

Replace: заменяем технологии и меняемся сами

Бывают случаи, когда положение дел компанию вполне устраивают, а вот отдельные элементы требуют принципиального улучшения. Ни модифицировать, ни разработать заново какой-либо элемент информационной архитектуры предприятия в такой ситуации часто бывает невозможно. Единственный путь здесь — переход на новое готовое решение. Такой вариант называется Replace.

Его суть — приобретение новых коробочных продуктов, SaaS-продуктов (или их лицензий) и последующее развертывание на уже существующей платформе (может потребоваться и ее переконфигурирование).

Такие замены решений на альтернативные могут определяться ИТ-реалиями, которые сложились в той или иной отрасли, масштабами деятельности самой компании, параметрами сложившегося ИТ-ландшафта, бизнес-задачами.

Replatform: изменение фундамента

Может возникнуть и другая ситуация: ИТ-ландшафт компании (базовые системы, приложения и сервисы) работает устойчиво и эффективно, а вот платформа, на который он базируется, исчерпала возможности развития. В таком случае становится актуальным сценарий Replatform — смена ИТ-платформы.

Такой путь подразумевает несколько вариантов развития событий: обновление ИТ-среды на локальных ресурсах, полный переезд в публичное облако провайдера, развертывание частного облака или же комбинация всех этих сценариев, то есть использование гибридной схемы.

Этот сценарий весьма не тривиален, он предполагает фундаментальный апгрейд корпоративных ИТ. В ряде случаев, таких как применение искусственного интеллекта для анализа больших объемов данных, он потребует крупных изменений в инфраструктуре. Необходимый для решения подобных задач софт потребует серьезных инвестиций: его нужно не только купить, но и развернуть, настроить и интегрировать в сложившейся инфраструктуре.

В этих случаях использовать новую платформу на базе облака — проще, рациональнее и экономически оправданно. Облако избавит от необходимости капитальных инвестиций, нивелирует организационные риски, позволит сохранить в прежнем виде часть сложившегося ИТ-ландшафта, который имеет значение для компании.

Rehost: ИТ переезжает в облако

Наконец, седьмое R — перенос локальных систем в облако. Он становится необходим, когда бизнесу нужно получить ощутимые преимущества от ИТ.

В этом случае миграция в облако происходит по модели Lift & Shift, когда ландшафт перемещается в инфраструктуру провайдера с минимальным перепроектированием или модификацией, а иногда и совсем без них — буквально как есть.

Такой подход может стать оптимальным решением применительно к некоторым приложениям и данным, например тем, которые развернуты в локальной инфраструктуре виртуально. В этом случае и в облаке можно без особенных усилий создать привычное ИТ-окружение. Кроме того, появляется возможность воспользоваться дополнительными преимуществами: автоматическим масштабированием, оплатой по факту потребления ИТ-ресурсов, переводом затрат из капитальных в операционные.

Важно повторить снова: все эти сценарии самостоятельны, их необходимо рассматривать в разрезе каждого отдельно взятого бизнес-приложения. К сожалению, таблетки от всех болезней ИТ не существует: в зависимости от ситуации, сложившейся в бизнесе, необходимо выбрать подход к лечению.