Digital-реклама в Казахстане: как изменилась стоимость клика в I квартале 2025 года

Стоимость рекламы в Google и Meta пошла в разных направлениях.

В то время как в Google Ads фиксируется рост стоимости клика в ключевых регионах и отдельных форматах, в экосистеме Meta — снижение практически по всем плейсментам. На фоне таких изменений специалисты Netpeak Kazakhstan продолжают системно отслеживать динамику digital-рекламы, анализируя стоимость кликов по регионам, устройствам, форматам и тематикам.

Исследование в I квартале 2025 года было проведено специалистами digital-агентства Netpeak Kazakhstan на основе данных более 2 миллионов кликов в 16 городах Казахстана. В анализе использовались как данные Google Ads, так и информация по кампаниям Facebook Ads, что позволяет глубже оценить динамику интернет-рекламы в стране.

Специалисты Netpeak отмечают, что стоимость клика может варьироваться в зависимости от множества факторов, таких как качество объявлений и конкуренция в отдельных аккаунтах, поэтому результаты могут отличаться от ваших собственных данных.

Стоимость клика в Google Ads по регионам Казахстана

Атырауская область и Алматы продемонстрировали одинаково высокие медианные значения стоимости клика в I квартале 2025 года — по $0,11. В обоих регионах наблюдается рост по сравнению с IV кварталом 2024 года, когда медиана составляла $0,08. При этом диапазон стоимости клика в Атырау остается широким — от $0,06 до $0,17, тогда как в Алматы он еще более растянут: от $0,05 до $0,23, что указывает на более высокую ценовую волатильность.

Павлодарская область стала неожиданным драйвером роста: медианная цена увеличилась на 30% — с $0,06 до $0,08. Рекламный рынок региона становится более конкурентным.

В то же время в Костанайской области стоимость клика остается одной из самых доступных: диапазон — от $0,03 до $0,14, медианная цена снизилась на 22% — с $0,08 до $0,06. Снижение динамики наблюдается и в Актюбинской области: диапазон цен почти не изменился (от $0,03 до $0,14), а медианная цена снизилась почти на 40% — c $0,09 до $0,06.

Начало 2025 года ознаменовалось ростом волатильности стоимости клика в digital-сегменте Казахстана. При медианном увеличении до 37,5% в Атырау и Алматы, ряд регионов, напротив, демонстрирует снижение. Широкий диапазон ставок — от $0,03 до $0,23 — указывает на появление нишевых возможностей для рекламодателей в зависимости от особенностей региональных рынков.

Стоимость клика в разрезе типов кампаний Google Ads

В I квартале 2025 года динамика стоимости клика в Google Ads оказалась неоднородной — не было резких изменений, но заметны сдвиги как в сторону роста, так и в сторону снижения. Медианная цена поисковой рекламы находилась на уровне $0,08, в конце 2024 года — $0,07, однако верхний квартиль вырос с $0,15 до $0,17, что говорит о некотором усилении конкуренции за ключевые слова. Нижний квартиль в I квартале удержался на уровне $0,04.

Поисковые партнеры продемонстрировали небольшое удорожание — верхний квартиль вырос с $0,07 в IV квартале до $0,08 в I квартале 2025, что составляет почти плюс 15%. Медианное значение также прибавило с $0,04 до $0,05, а нижний квартиль не изменился — $0,03.

Самым недорогим типом кампании по-прежнему остается Performance Max. В I квартале верхний квартиль стоимости клика не изменился — $0,06, Диапазон стоимости клика варьируется от $0,01 до $0,06.

Контекстно-медийная реклама продемонстрировала разнонаправленную динамику. За три месяца 2025 года диапазон стоимости кликов расширился до с $0,01–$0,08 до $0,01–$0,09. При этом медианная ставка снизилась с $0,05 до $0,04. Нижний квартиль остался без изменений — $0,01.

Стоимость клика в Meta Ads

На фоне роста цен в Google Ads, в экосистеме Meta (Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network) зафиксировано повсеместное снижение стоимости клика по верхнему квартилю в I квартале 2025 года. Это создает интересный контраст между двумя крупнейшими рекламными платформами.

Самое заметное снижение продемонстрировал Messenger: верхний квартиль стоимости клика сократился на 21%, с $0,43 до $0,34. Instagram, оставаясь одним из самых дорогих форматов, также потерял в цене — минус 8%, с $0,26 до $0,24. Уменьшение стоимости может открыть новые возможности для брендов, ориентированных на визуальный контент.

Facebook показал снижение в пределах 17%, с $0,18 до $0,15, сохранив при этом стабильность медианных значений. Самым доступным каналом в рамках Meta Ads остается Audience Network. Стоимость клика по верхней границе снизилась с $0,12 до $0,10 (–17%), сохранив свою привлекательность для рекламодателей с ограниченными бюджетами.

Стоимость клика в Google Ads, КМС Google и Facebook Ads по тематикам

В поисковых кампаниях Google Ads клик стоит дороже всего в тематиках Недвижимость ($0,04–$0,49) и Электроника и гаджеты ($0,19–$0,31). Дешевле всего клик обходится в Одежде и аксессуарах ($0,02–$0,06) и Полиграфия и канцелярия ($0,01–$0,03).

В контекстно-медийной сети Google ставки ниже, чем в поиске. Дороже всего обходится реклама в категории «Бытовая техника» ($0,13–$0,3). Самая низкая ставка в нише Одежда / обувь / Аксессуары ($0,001–$0,04).

Самые высокие ставки в Facebook Ads — в категории FMCG ($0,56–$0,59) и Недвижимость ($0,28–$0,55). Самые низкие ставки — у тематик Продажа автомобилей ($0,09–$0,19) и Бытовая техника ($0,05). Эти сегменты остаются наиболее доступными для рекламы.

Стоимость клика в Google Ads по типам устройств

В I квартале 2025 года медианная стоимость клика с компьютеров выросла почти на четверть по сравнению с IV кварталом 2024 года — с $0,08 до $0,10. Мобильные устройства, напротив, показали снижение медианной цены на 20%, опустившись с $0,11 до $0,09. Планшеты остались самым доступным сегментом, при этом медианная стоимость клика на них не изменилась и составляет $0,03.

Динамика I квартала 2025 требует пересмотра распределения бюджетов: реклама на ПК стала на четверть дороже, тогда как мобильные клики подешевели на 18%. При сохранении медианной цены планшетов ($0,03) их доля в общем трафике остается низкой (1-3% по данным SimilarWeb), что ограничивает возможности для роста рекламного охвата на этом устройстве.