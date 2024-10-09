Обзор новой Станции Лайт 2 с эмпатичной «Алисой»

Рассказываем про новинку от Yandex Qazaqstan — Станцию Лайт 2 с Алисой, которая приходит на смену Станции Лайт первого поколения, ставшей бестселлером в Казахстане.

Не разрушать, а улучшать

В Yandex Qazaqstan знают, что Станция Лайт первого поколения была популярна, поэтому в новой версии сохранили все лучшие черты предшественницы и добавили кое-что новое.

Во-первых, Алиса в новой Станции Лайт 2 на русском языке работает на нейросети YandexGPT, а значит, с виртуальным ассистентом можно поговорить прямо как с настоящим собеседником: она и сложные понятия простым языком объяснит, и на вопросы ответит, и идеи предложит. Во-вторых, Станция Лайт 2 может запоминать несколько WiFi-сетей, а также автоматически к ним подключаться. Ну, а в-третьих, у колонки теперь более чистый, громкий и насыщенный звук.

Еще несколько обновлений, которые анонсировал Yandex Qazaqstan — это новые яркие цвета (всего их будет шесть, на старте продаж доступны фиолетовый, розовый и голубой), а также возможность сделать Станцию Лайт 2 портативной и носить с собой, для этого до конца года компания планирует запустить в продажу переносные аккумуляторы.

Алиса как собеседник и друг для детей

В Станции Лайт 2 Алиса сделала большой шаг вперед в поддержании беседы.

Как заявляет производитель, благодаря технологии эмоционального синтеза виртуальный ассистент теперь может распознавать настроение собеседника и даже реагировать на него соответствующей интонацией и эмоциями на LED-экране: например, улыбнуться, подмигнуть или смутиться. Этот функционал доступен для Алисы только на русском языке.

У Алисы также есть опция «Понимать детей». Если включить эту настройку в приложении «Дом с Алисой», виртуальный ассистент сможет узнать детский голос и будет проявлять больше эмоций в беседах и играх с детьми, а также включать только разрешенную для них музыку. В общем, теперь ребенок может похвастаться Алисе, что получил пятерку или быстрее всех залез вверх по канату, и получить от нее самое искреннюю похвалу.

Эта музыка для тебя

Алиса стала более персонализировано подходить к подбору музыки. Во-первых, виртуальный ассистент распознает, кто к нему обращается, взрослый или ребенок, и в зависимости от этого выбирает музыку: родителям — джаз или рок, детям — «Синего трактора» и другие песни из любимых мультфильмов.

Кроме того, Алиса умеет формировать персональные плейлисты. Например, если вы пару раз скажете «Алиса, классный трек», она запомнит ваши музыкальные предпочтения (до 4 членов семьи) и будет предлагать другие песни, исходя из них.

Самый умный дом

В Yandex Qazaqstan заявляют, что Станция Лайт 2 c Алисой поможет не только с развлечениями, но и в быту: она является частью экосистемы «Умного дома» с Алисой. Это значит, что виртуальный ассистент умеет работать в связке с бытовыми устройствами, например, регулировать свет в комнате ребенка или включать/выключать увлажнитель воздуха.

Протестировать новинку у себя дома уже может каждый желающий — Станция Лайт 2 уже появилась в продаже.