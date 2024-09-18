Возможно, на фоне новых вызовов в экономике, есть смысл вновь обратиться к сервисному подходу, адаптировав его к текущим реалиям.

Напомним, что работа эта началась еще в 2015 году. Тогда, кстати, Бикеш Курмангалиева (в ту бытность председатель правления АО «Национальный инфо-коммуникационный холдинг «Зерде» — оператор программы) отмечала, что Законом «Об информатизации» определена сервисная модель, которая станет основой в области соответствующих процессов в госсекторе. По ее словам, вступление в силу Закона «Об информатизации» позволит государственному сектору активнее внедрять информационные сервисные продукты. Чуть позже Женис Касымбек, тогда и.о. министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, приказом № 129 от 28 января 2016 года утвердил Правила реализации сервисной модели информатизации, где отмечено, что она регулируется в соответствии с едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 3 статьи 6 Закона об информатизации, требованиями по развитию архитектуры «электронного правительства», а также правилами.

Тема в то время была очень горячей, стала достаточно часто резонировать и в профессиональных кругах, и в медиа. Многие эксперты верили, что сервисная модель подстегнет развитие ИТ на широком горизонте, станет драйвером в среднесрочной перспективе. К примеру, конференция PROFIT Government Day в 2015 году практически целиком была посвящена именно сервисной модели информатизации в Казахстане.

Тем не менее, спустя пару лет, под занавес 2017-го, мы констатировали в Итогах, что обещанных дивидендов от сервисной модели ИТ-рынок пока не получил, программа определенно требует перезагрузки. Там же приводилось и мнение Руслана Енсебаева, в то время председателя правления «Зерде» (напомним, именно там «ковалась» эта программа), что существующая модель требует изменения некоторых подходов: «В то время, когда она была принята, нужно было как-то реагировать на кризисные явления в экономике, и мы сказали рынку: инвестируйте, создавайте продукты для государственных органов. Тем самым, мы снизили риски госорганов в части создания неработающих продуктов, а они в прежней модели периодически возникали». По его словам, он понимает, почему эта схема тогда не заработала, почему так произошло: «Компании видят риск в том, что инвестиции сделаны, а услуга или продукт в госорганах не приняты к использованию. Сейчас мы прорабатываем гибридную модель, которая будет учитывать эти риски и этот опыт. По ней государственные органы будут платить только за рабочий сервис».

И как все-таки оценить вклад, значение сервисной модели в ИТ? Как провальный? Вовсе нет.

Большое видится на расстоянии

Тогда все, кто был в рынке на тот момент, и был достаточно компетентен, чтобы делать выводы из того, что происходит в моменте, конечно, понимали, что это игра вдолгую. Дата-центры, точнее их строительство — это процесс не быстрый, хотя и с попутным ветром в виде общемировых трендов. Но как главный итог — состоявшаяся интеграция госорганов и ведомств в единые информационные системы, что отражается в росте индекса и рейтинга Egov.kz. Именно на эти годы приходится очень заметный, а где-то даже феноменальный рост рейтингов электронного правительства Казахстана. Рейтинги и рэнкинги — это такая квинтэссенция, через которую мы и можем видеть эффекты на языке понятных цифр. Кстати, достаточно интересно, что на фоне экстенсивно развивающейся экономики с огромными сырьевыми перекосами, буксующими или откровенно провальными госпрограммами развития, сама динамика в области развития электронного правительства выглядит как слом шаблонов, нечто выдающееся.

Другой важный аргумент связан с корреляцией облачного рынка, который, несомненно, связан с сервисной моделью, так как в базе модель базируется на мощностях локальных облачных провайдеров. И если изначально в ней были завышенные ожидания от миграции госорганов в облака, то позже рынок «включился» сам, создав устойчивый спрос на облака со стороны бизнеса, соответственно, на рынке появилось широкое предложение со стороны отечественных игроков. К слову, рынок облачных сервисов в Казахстане по итогам 2022 года, согласно данным агентства iKS-Consulting Казахстан, оценивался в 23,7 млрд тенге. В 2017 году, для сравнения, речь шла о 2,4 млрд. По итогам 2023-го рынок составил уже 33,2 млрд тенге. Прогнозы такие — в 2027 на облака придется 72,5 млрд. Разумеется, эти цифры включают и госсервисы.

И что дальше?

Процесс видится уже необратимым, сейчас увидеть в техзаданиях on-premise — это скорее нонсенс, который требует очень существенного обоснования и аргументации. Даже финсектор, который долго держался в пользу этой модели, похоже, «сдается», переводя (а где-то уже мигрировав) второстепенные системы в облако. Также многие компании успешно пользуются услугами ИТ-аутсорсинга и арендой оборудования.

Так что, без излишнего пафоса: при всех допущениях и просчетах именно сервисная модель стала одним из первых кирпичиков на этом большом «облачном» пути.

И сегодня, на фоне новых вызовов в экономике, возможно, есть смысл вновь обратиться к сервисному подходу, адаптировав его к текущим реалиям и перенеся и на «железную» часть?