Как ноутбук влияет на выполнение работы, учебу и развлечения?

И какой формат ноутбука лучше всего подойдет вам? Разберемся на примере двух моделей.

Почему одним хватает самой простой «печатной машинки», а другим обязательно подавай топовую игровую начинку? Как так происходит, что кто-то без ума от маленьких легких ультрабуков, а другим будет мало любой диагонали? Как вообще можно разобраться в многообразии современных ноутбуков и выбрать идеального компаньона для решения своих хотелок и потребностей в виртуальном мире? О многообразии ноутбуков и действительно важных критериях выбора и поговорим в этом материале.

Все современные ноутбуки одинаковые?

Давно пора избавиться от дремучих представлений о ноутбуках, как некоем сложном техническом шедевре инженерной мысли. Современные лаптопы уже давно стали чем-то большим, чем попыткой взять с собой в дорогу системный блок и монитор. Они существуют параллельно с миром настольных ПК и в глазах современного пользователя напоминают мобильный телепорт в привычный виртуальный мир. Одни шустрее вторых, третьи больше по экрану и прожорливее тратят заряд аккумулятора. Ноутбуки могут быть кардинально разными снаружи, но внутри построены по общему лекалу мобильного компьютера. В каждом есть место для процессора, постоянной и оперативной памяти, графического ускорителя и прочих деталей мелкого калибра. Чего тут лукавить, смартфоны нынешней эпохи практически идентичны по начинке с ноутбуками, просто упакованы в формат маленького сенсорного телевизора с антенной.

Но различия по внутренним компонентам могут быть настолько существенными, что два разных ноутбука будут отличаться между собой до неузнаваемости. Сегодня для этого контраста нам даже не понадобится искать редкие экзотические модели. Достаточно лишь заглянуть в каталог популярного вендора и там наверняка окажется целая палитра на выбор, что устанешь выбирать. В угоду конкретике нам лучше взять популярные на сегодня форм-факторы рабочей станции и ультрабука. Первые берут для работы, а вторые — больше для развлечения.

Или наоборот? Чтобы понять лучшие критерии выбора ноутбука под себя, давайте возьмем исполинский Vivobook Pro 16X и малыша ZenBook 13 OLED. Оба на базе мощных процессоров AMD Ryzen 5000-й серии и оба готовы дать фору большинству конкурентов в своем классе. Но почему оба так хороши, если они настолько отличаются снаружи и внутри? Важный момент — мы не рекламируем бренд этих ноутбуков, вы можете на примере этих моделей рассмотреть другие бренды со схожими характеристиками.

Вместо лучшего ноутбука нужно искать лучший баланс Work & Life

Высокая конкуренция производителей самого железа ощутимо повлияла на трансформацию разных категорий ноутбуков из прошлого десятилетия. Это тогда были недорогие рабочие модели для офиса и мощные бизнес-ноутбуки с хорошей автономностью и высокой скоростью работы. Сегодня практически все критерии мощности и живучести от батареи зависят от куда более тонкого сочетания различных факторов. И первым из них является необходимость каждого из вас сперва определиться с тем, какую роль в вашем повседневном кейсе использования будет занимать работа со сложными ресурсоемкими приложениями под высокой нагрузкой.

Бизнесом в таком подходе считай и не пахнет. Сложный рендеринг и монтаж одинаково хорошо выполнять на рабочих станциях и больших игровых машинах, а разница будет уловима скорее в качестве и эстетическом удовольствии от визуального и тактильного взаимодействия с ноутбуком. Чем сложнее программа для монтажа и сам характер выполняемой работы, тем больше требований можно сформулировать к эргономике рабочего пространства на экране самого ноутбука и удобстве взаимодействия с разными носителями данных.

Но современный ноутбук — не только о работе и деловой хватке. Как и любимый смартфон, ноутбук сегодня отражает еще и наше хобби, тягу к знаниям и потребность в эмоциональной разрядке с просмотром развлекательного контента. Это тоже неотъемлемая часть современного бизнеса, пусть и относится к сложной концепции Work & Life Balance. Этот динамичный тренд еще ни один год будет развиваться в сложную культуру эффективного применения компьютерной техники в работе и быту, но выбирать ноутбук сегодня лучше по всем лекалам этой науки будущего.

Экран — фундамент современного ноутбука

И тут сходу не получится ткнуть по одной конкретной модели ноутбука и обозначить ее идеальным вариантом конкретно для вас. Критериев действительно масса, но одним из важнейших отличий сегодня можно назвать выбор между творцом и потребителем контента. Время работы, количество ядер процессора и число гигабайтов оперативной памяти следует отложить сперва на второй план, а сконцентрироваться на экране ноутбука и его качественных характеристиках. Ведь с экрана мы и наблюдаем за всем происходящим, а значит, важен каждый нюанс и каждая техническая мелочь.

Мы неспроста взяли в пример современной рабочей станции именно ноутбук ASUS Vivobook Pro 16X OLED. На сегодняшний день это образец первоклассного 16-дюймового рабочего пространства для самых взыскательных и придирчивых пользователей, отрицающих любые компромиссы. Тут установлена OLED-матрица разрешением Ultra HD+ (3840×2400 пикселей) и для работы в графических редакторах это нечто потрясающее. Сочетание высокой яркости, полиграфической резкости и точной цветопередачи по стандарту DCI-P3 отметает любые сомнения в том, что этот ноутбук идеально подойдет для работы в сложных задачах. Графика и моделирование, монтаж видео и верстка сайтов на столь внушительной рабочей области почти не уступает профессиональным мониторам, оставаясь на 100% уместным в рамках форм-фактора ноутбука.

Не забывайте о балансе мощности железа

Но даже самый невероятный OLED-дисплей с разрешением 4К и полиграфической точностью цветопередачи нельзя назвать удачным выбором, если внутренняя начинка едва справляется с такой нагрузкой. При выборе ноутбука с разрешением экрана выше, чем Full-HD, вам необходимо обратить внимание на подходящее железо внутри. И речь тут не только о наличии дискретной видеокарты и сочетании быстрого SSD с двухканальной оперативной памятью. Важно учесть даже столь незначительные нюансы, как эффективность встроенного в процессор графического ускорителя с поддержкой высокого разрешения и современных видеокодеков. Яркий пример такого процессора из доступных сегодня на витринах магазинов — тот, что установлен в наш ASUS Vivobook Pro 16X OLED. Тут расположен 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800H с емким кэшем низкого и высокого уровня, заявленной тактовой частотой 3,2 ГГц и до 4,4 ГГц в бусте. Интегрированная графика Radeon Graphics также щеголяет 8 ядрами и легко справится с быстрой отрисовкой большинства сложных интерфейсов графических редакторов и таймлайна в программах для монтажа/моделирования.

Дискретная графика в ноутбуках такого уровня важна скорее для стационарной работы при подключении к сети. Если от встроенного в процессор GPU можно рассчитывать почти на целый рабочий день, то с активным дискретным чипом RTX3050 автономность ноутбука ASUS Vivobook Pro сокращается до 1,5-2 часов. Этот параметр напрямую зависит от эффективности расхода энергии процессором и графическим ускорителем, особенно в тех ситуациях, где и не требуется максимальная отдача производительности.

Каждому из нас своя ноша по плечу

Видите, как легко найти изъяны в отличном ноутбуке для работы и творчества, где есть один из лучших экранов на рынке? Запас автономности любого ноутбука ограничен не только емкостью самой батареи, но и аппетитом прочих внутренних элементов. В случае с ASUS Vivobook Pro 16 на время работы влияет загруженность портов USB 2.0, USB 3.2 и Type-C. Даже аудио разъем, кардридер и видеовыход HDMI следует учитывать, не говоря уже про модули беспроводной связи Wi-Fi 6AX и Bluetooth 5.2.

И если на рабочем столе и сидя в уютном кресле большой 16" ноутбук подарит максимум комфорта вашим глазам, то при ношении с собой в рюкзаке/сумке на первый план выйдет уже такая характеристика, как общие габариты и вес под два килограмма. Чем чаще вы будете перемещаться с таким ноутбуком по городу, тем радикальнее вам покажется мысль о небольшой жертве производительности в угоду компактным размерам и весу. Особенно сейчас, когда в продаже можно встретить тонкие ультрабуки весом чуть больше одного килограмма.

Легкий ультрабук для современного быстрого темпа жизни

И как тут пройти мимо 1,1 кг малыша ASUS ZenBook с маркировкой UM325? С первого прикосновения не хочется даже думать о том, чтобы отдавать его кому-то обратно. Настоящий образец стиля и практичности в формате 13" ультрабука, размерами не превышающего лист бумаги А4. При первом знакомстве может показаться чудом, что он вообще умеет включаться, но стоит попробовать сделать что-то на нем по работе, или короткий ролик смонтировать — такое уже не забудешь.

Секрет впечатляющей мощности и готовности к большинству рабочих задач в энергоэффективном 6-ядерном процессоре AMD Ryzen 5 5500U, который работает на частотах от 2,1 ГГц до 4 ГГц. Если использовать ноутбук чисто в офисных программах и простеньких редакторах, все летает как на мощном настольном ПК. Программы запускаются практически мгновенно, даже не успеваешь заметить сам значок загрузки. В браузере Сhrome можно смело держать открытыми больше полусотни вкладок и без раздумий запускать архивирование десятков гигабайт данных, запустить конвертацию длинного видео и даже в таком режиме батареи хватит на несколько часов работы. Фишка тут в том, что процессор аккуратно увеличивает частоту в зависимости от нагрузки и до последнего стремится раскидать нагрузку по всем 12 потокам. А оперативная память и SSD тут ничем не отличаются от больших ноутбуков. Даже встроенный в процессор GPU Radeon Graphics не уступает большим собратьям и позволяет запускать редакторы типа 3DsMax и Blender, а заодно и многие современные игры, пусть и на низких настройках.

Такой баланс мобильности и реальной производительности удается достичь благодаря умеренному Full-HD разрешению экрана с диагональю 13,3 дюйма. Тут мы вновь можем насладиться полиграфической точностью в цветопередаче и высокой пиковой яркостью до 400 нит. Просмотр любого контента будет в удовольствие, а при необходимости можно быстро что-то отрисовать, подредактировать и даже смонтировать короткий ролик. Даже несмотря на крохотные размеры Asus ZenBook, тут нашлось место для сенсорного NumPad, интегрированного в чуткий тачпад под клавиатурой. Есть тут и все основные разъемы, а также беспроводные модули связи без ограничений. Полноценный ноутбук для работы, учебы и отдыха, да еще и с заявленной автономностью до 16 часов.

А где идеальный ноутбук для меня?

Ответить на подобный вопрос под силу лишь вам самому, четко обозначив сперва приоритеты в балансе Work & Life. Ответ напрямую связан с тем, как часто приходится передвигаться с места на место в обнимку с ноутбуком и покидать уютные помещения с розетками под рукой. У каждого из нас свой распорядок дня и свои привычки. Одним больше подходит выверенный антураж рабочего кабинета, а другим больше по душе уличная веранда летнего кафе. В сочетании с четкими требованиями к размаху экрана и пожеланиями по длительности автономной работы, выбрать свой идеальный ноутбук окажется проще простого. Особенно, если выбирать модели с процессорами AMD Ryzen 5000-й серии и выше. На сегодняшний день это одни из наиболее эффективных мобильных чипов по соотношению цены и производительности, что хорошо продемонстрировали наши два ноутбука. Оба шикарно подойдут для своих потребителей с определенными целями и задачами. Сегодня в целом ноутбуки на AMD дают уверенность в запасе мощности еще на годы вперед. Главное соблюдать баланс, тут без вариантов.