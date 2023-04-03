Как Искусственный Интеллект изменит сферу рекламы

Для обучения ИИ используются большие данные, накопленные в определенной сфере — например, в рекламе.

Внедрение ИИ в бизнес

Искусственный Интеллект (сокращенно «ИИ») — результат машинного обучения, который может имитировать человеческое поведение и выполнять узконаправленные задачи. Для обучения ИИ используются большие данные, накопленные в определенной сфере — например: в рекламе (статистика показов) или продажи (статистика сделок). ИИ основан на пласте знаний и опыта, на основе которых строит прогнозы и выдает схожий результат.

В бизнесе уже давно используют технологии машинного обучения (40% компаний США в той или иной форме использовали ИИ, данные Gartner 2022 г.). Логично что с каждым годом доля использования ИИ будет расти.

Почему ИИ ключевая технология в цифровой рекламе

Применимо к digital marketing — лидеры рынка цифровой рекламы: Google, Facebook, TikTok и др. — имеют огромный массив данных про своих клиентов и результаты рекламных кампаний. К примеру, Google еще с 2017 г. активно использует технологию машинного обучения для рекламы мобильных приложений (Google UAC) и для показа рекламы в YouTube. Список рекомендаций и похожие видео в YouTube — также результат работы нейронных сетей и алгоритмов ИИ, учитывающих историю просмотров и вовлеченность в контент.

Что изменится конкретно в 2023?

С появлением социокультурных феноменов как чат-боты — например Chat GPT (Open AI), или нейросетей, создающих изображения «Dall-E»/ «Stable Diffusion», изменится и сам подход к созданию рекламы.

В среднем 2/3 рабочего времени при подготовке рекламы занимают организационные процессы — такие как написание текстов рекламных объявлений или подготовка концептов будущей рекламы. Конкретно ChatGPT может помочь с подготовкой текстовых описаний и рекламных слоганов, а нейросети Dall-E и Stable diffusion — с генерацией концептов будущей рекламы.

Пример изображения, сгенерированного к статье через StableDiffusion

Как ИИ может помочь вам и вашему бизнесу

Примеров внедрения искусственного интеллекта в маркетинг на данный момент существует огромное количество, но есть две проблемы:

1) Искусственный интеллект обучен на использование в рамках 1-2 специфических сценариев (применимых только к компании разработчику).

2) Высокая стоимость для малого и среднего бизнеса.

Именно эти две проблемы в будущем не будут актуальны:

1) Количество технологий ИИ, используемых в МСБ, с каждым годом растет. Способствует как высокое проникновение, так и увеличение доверия к ИИ и результатам его работы. Крупные компании являются первопроходцами на этом рынке, но по-настоящему популярными решения на базе ИИ становятся в сегменте МСБ, и поэтому ИИ разрабатываются с фокусом на решение задач МСБ. Помощь и экономия ресурсов на запуске рекламы, снижение стоимости лида из рекламы или написание статей для блога компании — все это жизненно необходимо как крупному бизнесу, так и МСБ.

2) Появление систем No-Code, которые не требуют больших вложений и найма на работу дорогостоящих специалистов Data Science или Machine Learning.

В будущем возможен рост вакансий, связанных с использованием самих ИИ, их отладкой и масштабированием — но фундаментальные решения уже разработаны и требуют в основном адаптации к специфике бизнеса.

Вывод

В будущем искусственный интеллект станет незаменимым помощником Digital маркетолога, доверие к которому будет высоким, а результаты — статистически значимыми. Ускорится подготовка рекламных креативов, а сам запуск рекламных кампаний будет быстрее, и, что немаловажно — дешевле. Снизится необходимость постоянной коммуникации между маркетологом и смежными отделами (копирайтинг, дизайн и др.), а производительность труда за тот же отрезок времени с инструментами, основанными на ИИ, может быть выше до 20%. Результативность такой рекламы в digital — выше стандартной, что положительно сказывается как на возвратности инвестиций, так и проникновении технологии.

Появившийся в 1440 г. печатный станок Иоганна Гутенберга поднял производительность труда, но вопреки общему мнению привел не к потере рабочих мест, а наоборот к появлению новых — таких как верстка, машинная типография и др.

Резюмируя, на мой взгляд — ИИ не заменит человека и его навыков, но станет неотъемлемой частью работы многих специальностей, где это применимо — дизайн, маркетинг, разработка и др.