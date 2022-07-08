«250+»: комбинация технических решений и капитальных вложений

С 2020 года всеми операторами мобильной связи реализуется программа «250+» по обеспечению доступом к сетям малых и отдаленных населенных пунктов РК.

Проект представляет собой сложную комбинацию технических решений, больших капитальных вложений и значительных ресурсов на поддержку уже построенной сети. Актуальность проекта растет день ото дня. Об этом говорят сами абоненты — сельчане, получившие доступ ко Всемирной сети. В том числе — во время встреч с абонентами, которые регулярно проходят в ходе поездок генерального директора Tele2/Altel Сергея Конькова по регионам нашей большой страны.

Очень важно не только построить сеть и произвести подключения, но и затем на местах убедиться в том, что работа и связь налажены, получить из первых рук впечатления, а там, где требуются дополнительные активности — например перевод со спутниковой трансмиссии на более емкую и стабильную — рассказать об этом населению. Такими принципами руководствуется оператор Tele2/Altel, обеспечивший интернетом более трехсот сел в разных регионах Казахстана.

Работа над постоянной поддержкой созданной инфраструктуры связи требует больших затрат. На единовременном вложении инвестиций (CAPEX) все не заканчивается: нужны постоянные оперативные затраты на поддержание работы каждой базовой станции. По данным Tele2/Altel, ежегодные затраты на работу базовых станций в сельских населенных пунктах «250+», включая оплату трансмиссии, электроэнергии и прочее, составляют почти 1,5 млрд тенге. И это данные для идеальных условий, без учета форс-мажорных обстоятельств. Таким образом, операторы ежегодно накапливают убытки, а шансы окупить затраты на постройку и содержание сети по программе «250+» стремятся к нулю. Даже при активном содействии государства и имплементированным специальным программам поддержки операторов связи в части развития сельского доступа ко Всемирной сети, поставленная задача крайне сложна как технически, так и с точки зрения финансовой нагрузки на отрасль.

Именно комплексная совместная работа государства и операторов связи на текущий момент позволяет говорить о значительном повышении доступности интернета для жителей отдаленных сельских районов. Уникальная инициатива государственной поддержки повышения качества мобильной связи и интернета, разработанная в Казахстане, за счет стимулирования развития программ обеспечения связью отдаленных населенных районов через предоставление налоговых льгот операторам, позволяет стране занимать лидирующие позиции в мире по массовому обеспечению жителей интернетом. Согласно исследованию Бюро национальной статистики АСПиР РК, по итогам 2021 года обеспеченность сельских домашних хозяйств мобильным интернетом выросла до 90,6% с 84,9% в 2020 году — весьма ощутимое увеличение. Такая позитивная динамика демонстрирует высокую эффективность государственной программы и партнерства регулятора и бизнеса мобильной связи.