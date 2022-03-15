Как IT-компаниям получить налоговые и визовые преференции в Казахстане?

Пошагово рассказываем о том, какие возможности есть у тех, кто хочет открыть IT-компанию в РК.

Требования к компаниям

Для начала давайте разберемся, для каких компаний даются налоговые льготы, и как в Казахстане трактуется в законе понятие «IT-компания». Во-первых, чтобы получить налоговые и визовые преференции, компания должна быть зарегистрирована как юридическое лицо в Казахстане, с формой управления ТОО. Во-вторых, необходимо получить статус участника международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. Чтобы стать участником технопарка, ОКЭД компании должен соответствовать перечню приоритетных направлений. ОКЭД — это общий классификатор видов экономической деятельности, который показывает, в какой сфере работает компания.

По ссылке вы найдете полный список подходящих ОКЭД. Если упомянуть только основные то это:

— Разработка, внедрение, сопровождение, развитие, модификация и реализация программного обеспечения и программного продукта;

— Создание, опытная и промышленная эксплуатация, внедрение, развитие, модификация, сопровождение информационных систем (за исключением информационных систем государственных органов);

— Деятельность по обработке данных (обнаружение знаний в базах данных) с применением программного обеспечения;

— Фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальные разработки в области естественных и технических наук, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или опытно-технологических работ в сфере информационно-коммуникационных технологий и реализация результатов таких исследований и разработок.

Какие налоговые и визовые преференции даются IT-компаниям

С требованиями разобрались, теперь давайте посмотрим, какие именно налоговые и визовые преференции получает IT-компания, становясь участником технопарка Astana Hub.

Налоговые льготы 0% на:

— корпоративный подоходный налог;

— индивидуальный подоходный налог;

— налог на добавленную стоимость;

— социальный налог на нерезидентов.

Полный список налоговых льгот с отсылками на подзаконные акты доступен по ссылке.

Визовые льготы:

— упрощенная процедура получения визы для иностранных работников и членов их семей;

— неограниченное количество привлекаемых иностранных работников;

— получение рабочей визы категории С3 сроком до 5 лет (вместо 3 лет).

Помимо налоговых и визовых преференций участники технопарка могут получить доступ к инфраструктуре, которая включает в себя офисы в инновационном кластере (22 тыс кв. м) с бесперебойным интернетом от 500 мб/с и с покрытием 5G-сетью. Также в экосистеме технопарка есть доступ к талантам в лице выпускников школы программирования alem, университетов Astana IT University и Nazarbaev University и программы подготовки IT-специалистов Tech Orda (3 000 специалистов в 2022 году). Немаловажным является также и доступ к уже имеющимся участникам в комьюнити из более чем 600 IT-компаний и стартапов.

Порядок подачи и обработки заявок на получение статуса участника Astana Hub:

1. Онлайн регистрация. Создайте на портале Astana Hub личный кабинет и подайте электронную заявку с прикреплением необходимых документов.

2. Обработка заявки. В случае несоответствия документов Astana Hub вернет документы на доработку для внесения исправлений.

3. Решение комиссии. В течение 10 рабочих дней на почту поступит письмо с ответом о положительном или отрицательном решении комиссии.

4. Подтверждение. В случае прохождения двух этапов отбора, вы получите свидетельство участника Astana Hub.

5. Результат. После всех этапов вас включат в перечень зарегистрированных участников Astana Hub.

6. Подписание договора. В договоре прописаны условия деятельности участника Astana Hub.

Суммарно на получение статуса участника уйдет около 10 рабочих дней. В технопарке Astana Hub действует единый call-центр для консультаций по вопросам получения статуса участника технопарка для оформления налоговых и визовых льгот. Портал для регистрации участника Astana Hub.