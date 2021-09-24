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Lenovo Legion 5 Pro: для побед в игре и в бизнесе

Способен ли игровой девайс по производительности заменить настольный ПК? — сейчас узнаем!

24 сентября 2021 14:00, Ольга Ахметгалиева, Profit.kz
Рубрики: Железо, Софт

Полноценная мобильная NVIDIA GeForce RTX 3060 130W и 6-ядерный мобильный процессор AMD Ryzen™ 5 5600H на новейшей архитектуре Zen 3 за адекватную цену — возможно ли все это уместить в один корпус ноутбука в 2021 году? Способен ли игровой девайс по производительности заменить настольный ПК? Мы уже знаем ответ на этот вопрос, а сейчас узнаете и вы.

Lenovo Legion 5 Pro

Сегодня речь пойдет о Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, заслуживающим безусловного внимания качеством сборки и своей начинкой. В нем проработаны все детали, начиная от системы охлаждения и заканчивая матрицей. Конечно, какой ноутбук без греха? — но здесь огрехи настолько несущественны, что нисколько не влияют на общую картину. А картина вырисовывается весьма привлекательная. Не зря в 2020 году бренд Lenovo вошел в номинацию «Выбор покупателей» среди настольных ПК. Прошли времена, когда техника этого бренда «болела» частым браком. Сегодня товары Lenovo весьма желанны для потребителей благодаря достойному качеству и своим фирменным «фишкам».

Упаковка

Коробка из плотного картона с пластиковой ручкой, внутри вспененный полиэтилен, в котором находится наш герой Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, обернутый в мягкий синтетический чехол. Между клавиатурой и крышкой проложена подкладка, заботливо защищающая матрицу. Рядом расположен отдельный отсек с адаптером, силовым кабелем, инструкцией и гарантийным талоном.

Lenovo Legion 5 Pro

Lenovo Legion 5 Pro

На торце коробки размещена информационная наклейка с указанием аппаратной конфигурации, серийным номером, цветом корпуса ноутбука и даже параметрами аккумулятора.

На первый взгляд, ничего нового, пожалуй, можно отметить только графику названия игровой серии ноутбуков Lenovo. Дизайнеры решили не мелочиться и расположили его огромными буквами на всей площади лицевой стороны.

Дизайн и качество корпуса

Корпус ноутбука можно сравнить с бампером машины, который принимает на себя основной удар при лобовом столкновении. И правда: облаченные в крепкий корпус, электроника и дисплей имеют немало шансов уцелеть при падении. В случае с Legion 5 Pro 16ACH6H его «бампер» вполне достойный и обеспечивает двойную защиту — и крышка, и дно сделаны из алюминия. А еще в пластик корпуса добавлен тальк, придающий поверхности матовость, так что отпечатки пальцев практически незаметны. Это значит, что ноутбук долгое время будет выглядеть как новенький.

Lenovo Legion 5 Pro

Lenovo Legion 5 Pro

Кстати, содержание талька добавляет корпусу не только прочности, но и привносит загадочности — официально цвет корпуса называется «призрачный черный» (Phantom Black). Действительно, чисто черным его назвать нельзя — скорее, спокойный матовый графит с мерцающими светлыми вкраплениями. Вкупе с выдержанным дизайном — никаких резких, ломаных линий — Legion 5 Pro 16ACH6H производит очень приятное визуальное впечатление. Эргономичный корпус смотрится вполне изящно, хотя под ним скрывается безусловная, уверенная мощь.

Lenovo Legion 5 Pro

Lenovo Legion 5 Pro

Кстати, крышка ноутбука открывается не на 180 градусов, как у предыдущей версии Legion 5, а примерно на 120-130°. При этом ни люфтов, ни скрипов, ни щелчков не обнаруживается даже при многократном открывании. За добротность корпуса ставим твердую пятерку с плюсом.

Lenovo Legion 5 Pro

Несмотря на то, что Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H — игровой ноутбук, по меркам геймерских устройств он вполне компактный: его габариты составляют всего 356×264×27 мм. Правда, весит при этом устройство 2,45 кг, но и носить его с собой вряд ли понадобится, зато стоит на прорезиненных ножках он очень надежно.

Lenovo Legion 5 Pro

На задней панели расположились три разъема USB 3.2 (Gen 2), Type-C, LAN, HDMI 2.1, питание, справа — еще один порт USB 3.2 и блокировка камеры, а слева — второй разъем Type-C и комбинированный разъем для наушников. В небольшое расширение верхней рамки дисплея встроены HD-камера со шторкой и микрофон. Кстати, качество изображения через камеру у Legion не самое сильное место, небольшая зернистость присутствует.

Lenovo Legion 5 Pro
Левая сторона корпуса

Lenovo Legion 5 Pro
Левая сторона корпуса

Lenovo Legion 5 Pro
Правая сторона корпуса

Lenovo Legion 5 Pro
Правая сторона корпуса

Lenovo Legion 5 Pro
Задняя часть корпуса

Что касается клавиатуры, она даже имеет собственное имя — Legion TrueStrike. Клавиши нажимаются бесшумно, а механизм Second Transition обеспечивает и четкий отклик на нажатие, и мягкость хода порядка 1,5 мм. Стучать по клавишам максимально удобно, ложных нажатий минимум, да и то до той поры, пока не привыкнешь к клавиатуре. Блок стрелок смещен на ступень вниз, что позволило разместить над ними увеличенные клавиши Shift и Enter — точно не промахнуться! Плюс к этому клавиатура Legion TrueStrike отличается эффектным дизайном и красивой четырехцветной RGB-подсветкой. Версия Lenovo Legion 5, кстати, имеет подсветку только белого цвета.

Lenovo Legion 5 Pro

Параметры дисплея

Диагональ дисплея Lenovo Legion 5 Pro составляет 16 дюймов с разрешением 2560×1600 пикселей, а в FullHD-режиме — 1920×1200 пикселей (экран 16 на 10), — оптимальный формат для современных игровых ноутбуков. Используется IPS матрица с широкими углами обзора и 100% покрытием цветового диапазона sRGB. Это важно не только при играх, но и при работе с фото и видео. Покрытие экрана матовое, а яркости 500 нит вполне хватает для работы даже в солнечный день.

Lenovo Legion 5 Pro

Lenovo Legion 5 Pro

Очень важный параметр для геймеров в этом устройстве — высокая частота развертки 165 Герц, которая позволяет быстрее реагировать на изменения в игре, а также уменьшает размытость при быстрых движениях персонажей. С учетом времени отклика менее 3 миллисекунд опытный игрок сможет всегда быть на шаг впереди соперников!

Lenovo Legion 5 Pro

Звук

Аудиосистема Nahimic с эффектом погружения обеспечивает высококачественное объемное звучание игровой системы и качественную трансляцию собственного голоса. Бойцы будут слышать голос своего командира всегда громко и четко, что станет преимуществом на поле боя. При этом можно активировать режим «Night» для ночного прослушивания, чтобы не мешать окружающим, настроить басы (взрывы, ударные, мотор и пр.) и высокие частоты (шаги, свист и т. д.).

И даже если изначально с Nahimic звук покажется непривычным и странным, то после отключения вы сразу почувствуете, насколько его эффекты делают звучание богаче и ярче, создавая эффект полного присутствия. Объемное звучание Nahimic станет вашим секретным оружием в играх, ведь хорошее качество связи в команде — немаловажная опция для победы!

AMD: шестиядерник здорового человека

Отдельно хочу поговорить о процессоре, установленном в ноутбуке. 6-ядерный/12-поточный AMD Ryzen™ 5 5600H — стартовый мобильный процессор 5000 серии Линейки H, работающий на тактовой частоте 3,3 ГГц (до 4,2 ГГц в Turbo-режиме) с установленным тепловыделением (TDP) на уровне 45 Вт.

Lenovo Legion 5 Pro

Процессоры AMD Ryzen™ на протяжении долгого периода демонстрируют отличные результаты, с быстродействием в играх при относительно низких энергозатратах. По мнению многих знакомых геймеров, последнее поколение процессоров от AMD выдает результаты, как минимум, +20% к FPS в таких популярных игрушках, как GTA5 и Red Dead Redemption.

А мобильная видеокарта AMD Radeon™ обеспечивает сверхвысокую частоту кадров и усовершенствованные функции для создания контента. Играете ли вы в современную игру, проектируете здание, создаете крутой ролик или анализируете данные — с мощью AMD Ryzen™ 5 5600H ваши возможности поистине безграничны. Мобильные процессоры AMD Ryzen™ 5000 серии без усилий задают новую планку производительности для геймеров и дизайнеров. AMD Ryzen™ и видеокарта AMD Radeon™ — идеальное сочетание, образующее универсальную, многофункциональную платформу.

ПО и производительность

Мощность батареи в Lenovo Legion 5 Pro 16АСH6H — 80 Вт*ч, и при родном разрешении 2560×1600 и 70% яркости ее хватает на 6,5 часов работы для просмотра видео или игр. Если же включить FullHD и уменьшить яркость до 50%, то время автономной работы увеличивается до 7,5 часов. Весьма приличные результаты для игрового ноутбука.

Lenovo Legion 5 Pro

На обзоре у нас было устройство с оперативной памятью 32 гигабайта, а вообще для оперативки предусмотрено два слота внутри устройства. Можно поменять ее на более быструю и получить ускорение примерно на 10%. Мы этого, конечно, не делали, но видели не один отзыв на эту тему. Внутренний диск в ноутбуке тоже хорош — его объем 1 терабайт, а также производитель предусмотрел возможность установки второго твердотельника.

Lenovo Legion 5 Pro

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 130 W на базе Ampere с алгоритмом DLSS позволяет добиться существенного прироста FPS и отличного качества игры. Она ускоряет частоту кадров и одновременно обеспечивает производительность, позволяющую выкрутить настройки трассировки лучей и разрешение на максимум.

Трассировка лучей — важная составляющая современной игровой графики. Устраняются все отраженные от поверхностей, стекла и воды световые лучи, в итоге создается вполне реалистичная графика почти кинематографического изображения. Кроме того, видеокарта RTX 3060 обеспечивает отличную производительность для работы с 3D, редактирования видео до 8K или стриминга в высоком качестве.

Кстати, в BIOS можно управлять разгоном видеокарты в автоматическом или ручном режиме. Мы воспользовались этой опцией и потестили пару игр. Не сказать, что произошло чудо, хотя работало все чуть пошустрее. Тут действуйте на ваше усмотрение и в зависимости от игры. Хотя на ноутбуках разгонять видеокарту не советую, так как она «бустится» в автоматическом режиме, и любые вмешательства могут повлечь лишнее повышение температуры.

Lenovo Legion 5 Pro

А еще в компактном корпусе разработчикам Lenovo Legion 5 Pro 16АСH6H удалось разместить довольно мощную систему охлаждения, занимающую добрую половину площади над платой и компонентами. Она убережет от перегрева даже при полном разгоне процессора.

А теперь самое интересное — тестирование!

Как обычно, ноутбуки я тестирую в таких дисциплинах, как 3D Mark — Time Spy, Port Royal, Fire Strike Extreme.

Кроме того, мы подвергнем Lenovo Legion 5 Pro температурному испытанию, а также протестируем скорость работы подсистемы памяти, ведь для процессора AMD скорость памяти крайне важна для раскрытия всего потенциала, вложенного в него.

3D Mark Time Spy

Lenovo Legion 5 Pro

Данный бенчмарк является серьезным испытанием для связки процессора, оперативной памяти и видеокарты. И, как мы видим, ноутбук от Lenovo здесь показал себя очень достойно. Совокупный результат: 7168 баллов.

3D Mark Port Royal

Lenovo Legion 5 Pro

Порт Рояль — 4245 баллов.

3D Mark Fire Strike Extreme

Lenovo Legion 5 Pro

В бенче Файр Страйк мы выбили 8502 балла в совокупности.

Прогреваем «железо»

Дисциплиной для нагрева процессора и видеокарты была выбрана встроенная в комплект 3D Mark утилита Fire Strike Extreme Stress Test. Думаю, что отныне, все ноутбуки буду тестировать на прогрев именно ей. Показания температуры снимаем датчиками HW Info.

Lenovo Legion 5 Pro

В результате «прожарки» температура процессора в пике достигала 82-х градусов по Цельсию, а видеочип прогрелся до 69,3 градуса. Объективно — это очень достойный показатель для такого уровня железа. Система охлаждения показала свою эффективность и при покупке данного ноутбука перегрева можно не бояться.

Скорость памяти

Lenovo Legion 5 Pro

В конце мы протестировали модули памяти в тесте кэша и памяти Aida 64. Как мы видим, это модули памяти объемом 16 Гб каждый и тактовой частотой в 3200 мегагерц, которые в режиме чтения достигали показателей в 48932 мегабайта за секунду, читали со скоростью 43149 мегабайт за секунду и копировали данные со скоростью 43132 мегабайта за секунду. Задержки при этом составляли 76,7 наносекунды.

В общем, с подсистемой памяти здесь также полный порядок.

Заключение

В целом, тестом мы остались вполне довольны. Устройство порадовало сбалансированными опциями и крутыми возможностями для геймеров и видеомейкеров. Надежные алюминиевые крышка и дно, достойное время автономной работы, отличная цветопередача и яркость, видеокарта забирает все свои 130 Ватт.

Lenovo Legion 5 Pro

Словом, игровой ноутбук Legion 5 Pro 16ACH6H подойдет для любых задач. Его можно покупать как для работы с графикой, так и для игр — чаще всего, конечно же, чтобы играть в последние ААА-проекты. Устройство имеет один из лучших экранов в своем ценовом сегменте, мощный 6-ядерный мобильный процессор AMD Ryzen™ 5 5600H на новейшей архитектуре Zen 3 — процессор, идеально подходящий для игр, работы и творчества. Lenovo Legion 5 Pro добротно собран и при этом может полностью заменить настольный ПК. Эти параметры являются огромным преимуществом перед конкурентами.

Lenovo Legion 5 Pro

С мобильным процессором AMD Ryzen™ 5000 серии со встроенной графикой AMD Radeon™ вы будете господствовать на поле боя, создавать крутые видео, обрабатывать фото или наслаждаться просмотром фильмов.

Работать, играть и побеждать с ноутбуком Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H на базе AMD Ryzen™ 5000 серии — done!

Добавлю, что на ноутбук дают гарантию 24 месяца, можно его зарегистрировать на сайте Lenovo (и платно продлить до 48 месяцев), что приятно выделяет его на фоне конкурентов.

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