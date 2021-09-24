Lenovo Legion 5 Pro: для побед в игре и в бизнесе

Способен ли игровой девайс по производительности заменить настольный ПК? — сейчас узнаем!

Полноценная мобильная NVIDIA GeForce RTX 3060 130W и 6-ядерный мобильный процессор AMD Ryzen™ 5 5600H на новейшей архитектуре Zen 3 за адекватную цену — возможно ли все это уместить в один корпус ноутбука в 2021 году? Способен ли игровой девайс по производительности заменить настольный ПК? Мы уже знаем ответ на этот вопрос, а сейчас узнаете и вы.

Сегодня речь пойдет о Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, заслуживающим безусловного внимания качеством сборки и своей начинкой. В нем проработаны все детали, начиная от системы охлаждения и заканчивая матрицей. Конечно, какой ноутбук без греха? — но здесь огрехи настолько несущественны, что нисколько не влияют на общую картину. А картина вырисовывается весьма привлекательная. Не зря в 2020 году бренд Lenovo вошел в номинацию «Выбор покупателей» среди настольных ПК. Прошли времена, когда техника этого бренда «болела» частым браком. Сегодня товары Lenovo весьма желанны для потребителей благодаря достойному качеству и своим фирменным «фишкам».

Упаковка

Коробка из плотного картона с пластиковой ручкой, внутри вспененный полиэтилен, в котором находится наш герой Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H, обернутый в мягкий синтетический чехол. Между клавиатурой и крышкой проложена подкладка, заботливо защищающая матрицу. Рядом расположен отдельный отсек с адаптером, силовым кабелем, инструкцией и гарантийным талоном.

На торце коробки размещена информационная наклейка с указанием аппаратной конфигурации, серийным номером, цветом корпуса ноутбука и даже параметрами аккумулятора.

На первый взгляд, ничего нового, пожалуй, можно отметить только графику названия игровой серии ноутбуков Lenovo. Дизайнеры решили не мелочиться и расположили его огромными буквами на всей площади лицевой стороны.

Дизайн и качество корпуса

Корпус ноутбука можно сравнить с бампером машины, который принимает на себя основной удар при лобовом столкновении. И правда: облаченные в крепкий корпус, электроника и дисплей имеют немало шансов уцелеть при падении. В случае с Legion 5 Pro 16ACH6H его «бампер» вполне достойный и обеспечивает двойную защиту — и крышка, и дно сделаны из алюминия. А еще в пластик корпуса добавлен тальк, придающий поверхности матовость, так что отпечатки пальцев практически незаметны. Это значит, что ноутбук долгое время будет выглядеть как новенький.

Кстати, содержание талька добавляет корпусу не только прочности, но и привносит загадочности — официально цвет корпуса называется «призрачный черный» (Phantom Black). Действительно, чисто черным его назвать нельзя — скорее, спокойный матовый графит с мерцающими светлыми вкраплениями. Вкупе с выдержанным дизайном — никаких резких, ломаных линий — Legion 5 Pro 16ACH6H производит очень приятное визуальное впечатление. Эргономичный корпус смотрится вполне изящно, хотя под ним скрывается безусловная, уверенная мощь.

Кстати, крышка ноутбука открывается не на 180 градусов, как у предыдущей версии Legion 5, а примерно на 120-130°. При этом ни люфтов, ни скрипов, ни щелчков не обнаруживается даже при многократном открывании. За добротность корпуса ставим твердую пятерку с плюсом.

Несмотря на то, что Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H — игровой ноутбук, по меркам геймерских устройств он вполне компактный: его габариты составляют всего 356×264×27 мм. Правда, весит при этом устройство 2,45 кг, но и носить его с собой вряд ли понадобится, зато стоит на прорезиненных ножках он очень надежно.

На задней панели расположились три разъема USB 3.2 (Gen 2), Type-C, LAN, HDMI 2.1, питание, справа — еще один порт USB 3.2 и блокировка камеры, а слева — второй разъем Type-C и комбинированный разъем для наушников. В небольшое расширение верхней рамки дисплея встроены HD-камера со шторкой и микрофон. Кстати, качество изображения через камеру у Legion не самое сильное место, небольшая зернистость присутствует.



Левая сторона корпуса



Левая сторона корпуса



Правая сторона корпуса



Правая сторона корпуса



Задняя часть корпуса

Что касается клавиатуры, она даже имеет собственное имя — Legion TrueStrike. Клавиши нажимаются бесшумно, а механизм Second Transition обеспечивает и четкий отклик на нажатие, и мягкость хода порядка 1,5 мм. Стучать по клавишам максимально удобно, ложных нажатий минимум, да и то до той поры, пока не привыкнешь к клавиатуре. Блок стрелок смещен на ступень вниз, что позволило разместить над ними увеличенные клавиши Shift и Enter — точно не промахнуться! Плюс к этому клавиатура Legion TrueStrike отличается эффектным дизайном и красивой четырехцветной RGB-подсветкой. Версия Lenovo Legion 5, кстати, имеет подсветку только белого цвета.

Параметры дисплея

Диагональ дисплея Lenovo Legion 5 Pro составляет 16 дюймов с разрешением 2560×1600 пикселей, а в FullHD-режиме — 1920×1200 пикселей (экран 16 на 10), — оптимальный формат для современных игровых ноутбуков. Используется IPS матрица с широкими углами обзора и 100% покрытием цветового диапазона sRGB. Это важно не только при играх, но и при работе с фото и видео. Покрытие экрана матовое, а яркости 500 нит вполне хватает для работы даже в солнечный день.

Очень важный параметр для геймеров в этом устройстве — высокая частота развертки 165 Герц, которая позволяет быстрее реагировать на изменения в игре, а также уменьшает размытость при быстрых движениях персонажей. С учетом времени отклика менее 3 миллисекунд опытный игрок сможет всегда быть на шаг впереди соперников!

Звук

Аудиосистема Nahimic с эффектом погружения обеспечивает высококачественное объемное звучание игровой системы и качественную трансляцию собственного голоса. Бойцы будут слышать голос своего командира всегда громко и четко, что станет преимуществом на поле боя. При этом можно активировать режим «Night» для ночного прослушивания, чтобы не мешать окружающим, настроить басы (взрывы, ударные, мотор и пр.) и высокие частоты (шаги, свист и т. д.).

И даже если изначально с Nahimic звук покажется непривычным и странным, то после отключения вы сразу почувствуете, насколько его эффекты делают звучание богаче и ярче, создавая эффект полного присутствия. Объемное звучание Nahimic станет вашим секретным оружием в играх, ведь хорошее качество связи в команде — немаловажная опция для победы!

AMD: шестиядерник здорового человека

Отдельно хочу поговорить о процессоре, установленном в ноутбуке. 6-ядерный/12-поточный AMD Ryzen™ 5 5600H — стартовый мобильный процессор 5000 серии Линейки H, работающий на тактовой частоте 3,3 ГГц (до 4,2 ГГц в Turbo-режиме) с установленным тепловыделением (TDP) на уровне 45 Вт.

Процессоры AMD Ryzen™ на протяжении долгого периода демонстрируют отличные результаты, с быстродействием в играх при относительно низких энергозатратах. По мнению многих знакомых геймеров, последнее поколение процессоров от AMD выдает результаты, как минимум, +20% к FPS в таких популярных игрушках, как GTA5 и Red Dead Redemption.

А мобильная видеокарта AMD Radeon™ обеспечивает сверхвысокую частоту кадров и усовершенствованные функции для создания контента. Играете ли вы в современную игру, проектируете здание, создаете крутой ролик или анализируете данные — с мощью AMD Ryzen™ 5 5600H ваши возможности поистине безграничны. Мобильные процессоры AMD Ryzen™ 5000 серии без усилий задают новую планку производительности для геймеров и дизайнеров. AMD Ryzen™ и видеокарта AMD Radeon™ — идеальное сочетание, образующее универсальную, многофункциональную платформу.

ПО и производительность

Мощность батареи в Lenovo Legion 5 Pro 16АСH6H — 80 Вт*ч, и при родном разрешении 2560×1600 и 70% яркости ее хватает на 6,5 часов работы для просмотра видео или игр. Если же включить FullHD и уменьшить яркость до 50%, то время автономной работы увеличивается до 7,5 часов. Весьма приличные результаты для игрового ноутбука.

На обзоре у нас было устройство с оперативной памятью 32 гигабайта, а вообще для оперативки предусмотрено два слота внутри устройства. Можно поменять ее на более быструю и получить ускорение примерно на 10%. Мы этого, конечно, не делали, но видели не один отзыв на эту тему. Внутренний диск в ноутбуке тоже хорош — его объем 1 терабайт, а также производитель предусмотрел возможность установки второго твердотельника.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 130 W на базе Ampere с алгоритмом DLSS позволяет добиться существенного прироста FPS и отличного качества игры. Она ускоряет частоту кадров и одновременно обеспечивает производительность, позволяющую выкрутить настройки трассировки лучей и разрешение на максимум.

Трассировка лучей — важная составляющая современной игровой графики. Устраняются все отраженные от поверхностей, стекла и воды световые лучи, в итоге создается вполне реалистичная графика почти кинематографического изображения. Кроме того, видеокарта RTX 3060 обеспечивает отличную производительность для работы с 3D, редактирования видео до 8K или стриминга в высоком качестве.

Кстати, в BIOS можно управлять разгоном видеокарты в автоматическом или ручном режиме. Мы воспользовались этой опцией и потестили пару игр. Не сказать, что произошло чудо, хотя работало все чуть пошустрее. Тут действуйте на ваше усмотрение и в зависимости от игры. Хотя на ноутбуках разгонять видеокарту не советую, так как она «бустится» в автоматическом режиме, и любые вмешательства могут повлечь лишнее повышение температуры.

А еще в компактном корпусе разработчикам Lenovo Legion 5 Pro 16АСH6H удалось разместить довольно мощную систему охлаждения, занимающую добрую половину площади над платой и компонентами. Она убережет от перегрева даже при полном разгоне процессора.

А теперь самое интересное — тестирование!

Как обычно, ноутбуки я тестирую в таких дисциплинах, как 3D Mark — Time Spy, Port Royal, Fire Strike Extreme.

Кроме того, мы подвергнем Lenovo Legion 5 Pro температурному испытанию, а также протестируем скорость работы подсистемы памяти, ведь для процессора AMD скорость памяти крайне важна для раскрытия всего потенциала, вложенного в него.

3D Mark Time Spy

Данный бенчмарк является серьезным испытанием для связки процессора, оперативной памяти и видеокарты. И, как мы видим, ноутбук от Lenovo здесь показал себя очень достойно. Совокупный результат: 7168 баллов.

3D Mark Port Royal

Порт Рояль — 4245 баллов.

3D Mark Fire Strike Extreme

В бенче Файр Страйк мы выбили 8502 балла в совокупности.

Прогреваем «железо»

Дисциплиной для нагрева процессора и видеокарты была выбрана встроенная в комплект 3D Mark утилита Fire Strike Extreme Stress Test. Думаю, что отныне, все ноутбуки буду тестировать на прогрев именно ей. Показания температуры снимаем датчиками HW Info.

В результате «прожарки» температура процессора в пике достигала 82-х градусов по Цельсию, а видеочип прогрелся до 69,3 градуса. Объективно — это очень достойный показатель для такого уровня железа. Система охлаждения показала свою эффективность и при покупке данного ноутбука перегрева можно не бояться.

Скорость памяти

В конце мы протестировали модули памяти в тесте кэша и памяти Aida 64. Как мы видим, это модули памяти объемом 16 Гб каждый и тактовой частотой в 3200 мегагерц, которые в режиме чтения достигали показателей в 48932 мегабайта за секунду, читали со скоростью 43149 мегабайт за секунду и копировали данные со скоростью 43132 мегабайта за секунду. Задержки при этом составляли 76,7 наносекунды.

В общем, с подсистемой памяти здесь также полный порядок.

Заключение

В целом, тестом мы остались вполне довольны. Устройство порадовало сбалансированными опциями и крутыми возможностями для геймеров и видеомейкеров. Надежные алюминиевые крышка и дно, достойное время автономной работы, отличная цветопередача и яркость, видеокарта забирает все свои 130 Ватт.

Словом, игровой ноутбук Legion 5 Pro 16ACH6H подойдет для любых задач. Его можно покупать как для работы с графикой, так и для игр — чаще всего, конечно же, чтобы играть в последние ААА-проекты. Устройство имеет один из лучших экранов в своем ценовом сегменте, мощный 6-ядерный мобильный процессор AMD Ryzen™ 5 5600H на новейшей архитектуре Zen 3 — процессор, идеально подходящий для игр, работы и творчества. Lenovo Legion 5 Pro добротно собран и при этом может полностью заменить настольный ПК. Эти параметры являются огромным преимуществом перед конкурентами.

С мобильным процессором AMD Ryzen™ 5000 серии со встроенной графикой AMD Radeon™ вы будете господствовать на поле боя, создавать крутые видео, обрабатывать фото или наслаждаться просмотром фильмов.

Работать, играть и побеждать с ноутбуком Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H на базе AMD Ryzen™ 5000 серии — done!

Добавлю, что на ноутбук дают гарантию 24 месяца, можно его зарегистрировать на сайте Lenovo (и платно продлить до 48 месяцев), что приятно выделяет его на фоне конкурентов.