Каршеринг — альтернатива второй машине в семье. Или первой?

Разбираемся, как работают онлайн-сервисы аренды автомобилей и насколько это выгодно.

Поминутная аренда автомобиля, или каршеринг, активно завоевывает рынок Алматы. Услуга экономит семейный бюджет, снижает количество транспорта на дорогах и создает новую среду обитания.

Источник фото: asroad.org

Как это работает

Компания закупает автотранспорт, обеспечивает техобслуживание, заправку, страховку, клининг, хранение и ремонт. Водитель пользуется автомобилем по мере необходимости и оплачивает поминутную аренду авто безналичным расчетом. Бензин, паркинг и страховка входят в стоимость аренды.

Основные запреты сервиса:

— не использовать авто для заработка в качестве такси;

— не нарушать ПДД;

— не использовать чужие водительские права или аккаунт;

— не бросать машину вдали от парковочных зон.

Участник проекта: водитель от 21 года со стажем от 2-х лет, имеющий банковскую карту, удостоверение личности и водительские права.

Источник фото: gagarin.tm

Порядок работы сервиса:

— скачиваем мобильное приложение — для iOS и Android;

— регистрируем аккаунт;

— выбираем транспортное средство в ближайшем районе;

— пользуемся автомобилем столько, сколько нужно;

— оставляем авто на одной из зарегистрированных парковок сервиса.

Источник фото: kolesa.kz

Минимум затрат. Максимум выгоды

Минимальная стоимость одной минуты аренды авто в Алматы составляет 19 тенге — это утренний тариф. Аренда на сутки — 12999 тенге. При этом пользователь:

— свободен в передвижениях;

— выбирает авто;

— самостоятельно перевозит грузы и пассажиров;

— выезжает за город;

— совершает мини-путешествия и бизнес-поездки.

Стоимость одной минуты такси эконом класса — 27 тенге. Поездка на работу, в школу, больницу через каршегинг почти в два раза дешевле. Тарифы такси в аэропорт — от 1200 тенге + 300 за парковку. Каршеринг до VIP-парковки сэкономит до 65% бюджета поездки.

Эксперты просчитали, что при расходах на авто за год до 1 млн тенге 50% суммы (без учета стоимости авто и амортизации) уходит на обслуживание машины — парковку, ТО, мойку, КАСКО, расходные материалы, ремонт и запчасти. Реальное пользование семейным автомобилем в среднем: 220 дней, < 2,5 часов. Расчет каршеринга: 627000 тенге в год, без забот о бензине, гараже и ремонте.

Для жителя мегаполиса более 92% времени уходит на стандартный маршрут «дом-работа-школа-магазин-дом». С новой услугой вторая машина в семье становится хлопотной дорогостоящей обузой. Каршеринг полностью решает проблему мелких бытовых и деловых поездок.