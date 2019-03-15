Оплата за действие: как интернет-магазинам удается экономить на маркетинге

Admitad рассказывает о нюансах работы с affiliate-маркетингом и как этот вид интернет-рекламы помогает оптимизировать расходы.

Все больше интернет-магазинов в качестве источника трафика используют модель «оплата за действие» (Cost per Action, CPA). Многие компании весьма заслуженно считают affiliate-маркетинг одним из самых эффективных видов рекламы в интернете. Суть этой модели заключается в том, что компания, которая нуждается в привлечении клиентов онлайн (рекламодатель), публикует свое предложение (оффер) на сайте партнерской сети и специалисты по интернет-маркетингу (веб-мастера) занимаются продвижением его товаров или услуг за определенное вознаграждение. Самое интересное, что рекламодатель платит за рекламу только тогда, когда заявленное целевое действие (например, покупка, регистрация на сайте, установка приложения и т. д.) уже совершено. За счет этого легче прогнозировать затраты на маркетинг и правильно планировать бюджет.

Admitad — глобальная партнерская сеть — помогает рекламодателям и веб-мастерам найти друг друга. На сегодня платформа объединяет более 1600 брендов со всего мира: интернет-магазины, финансовые учреждения, онлайн-игры, услуги, туризм, мобильные приложения.

Александр Кривошеев, Country Manager Ukraine, Belarus & Kazakhstan компании Admitad, отвечает на вопросы, чем отличается affiliate от других видов интернет-маркетинга и как будет развиваться этот вид рекламы в Казахстане.

— Александр, как вы объясните растущую популярность affiliate-маркетинга?

— На сегодня неотъемлемой частью развития бизнеса является диджитализация пользовательского опыта. Согласитесь, в наше время клиенту должно быть удобно осуществить максимум действий с мобильного телефона: заказать такси, доставку еды, взять кредит, купить билет, одежду и т. д. При этом пользователь постоянно находится в поиске выгоды и здесь ему на помощь приходят веб-мастера: купонные сайты, кешбек-ресурсы и т. д. Именно поэтому большинство брендов по всему миру используют affiliate-маркетинг в качестве дополнительного источника продаж.

— Что отличает affiliate-маркетинг от других видов интернет-маркетинга?

— Во-первых, рекламодатель получает доступ к более чем 600 тысячам веб-мастеров, а это те же маркетологи, блогеры, специалисты по SEO-продвижению, контекстной и таргетированной рекламе. Affiliate-сеть можно назвать платформой, на которой собираются специалисты по интернет-маркетингу, которые работают на себя. При этом профессиональные SMM-щики, SEO-шники, блогеры и специалисты по контенту сами предлагают рекламодателю свои услуги на его условиях. Во-вторых, рекламодателю проще планировать потоки доходов и расходов. Ему не нужно считать издержки на привлечение, тратить бюджеты на тесты рекламных кампаний и усложнять расчеты — за него все это делают веб-мастера. Он заранее закладывает вознаграждение веб-мастеру в маржу, получаемую с продажи.

— Какие факторы влияют на успех рекламодателя в партнерском маркетинге?

— В первую очередь на успех рекламодателя влияет его заинтересованность в развитии СРА-канала. Но если говорить о факторах, то можно назвать пять основных компонентов: конкурентная ставка вознаграждения, разрешенные виды трафика, процент подтвержденных конверсий, известность бренда и клиентоориентированность (уровень обслуживания клиентов, дизайн и юзабилити сайта, наличие товара, условия доставки и т. д.).

— В каких нишах рекламодатели могут использовать affiliate-маркетинг «по полной»?

— На сегодня СРА-канал наиболее популярный среди компаний, работающих в электронной коммерции и нише финансов (банки, МФО), сайтов знакомств, а также для компаний в сфере mobile. Ключевые игроки с этих ниш уже активно используют affiliate-маркетинг как канал привлечения трафика и для некоторых он составляет до 15% от общего объема интернет-продаж.

Сейчас активно начинает использовать affiliate-маркетинг также сфера услуг (доставка еды, запись к врачу и т. д.). И с каждым годом количество этих ниш будет расти.

— На что должны обращать внимание рекламодатели, начиная работать с партнерской сетью?

— В первую очередь — на репутацию и открытость партнерской сети. На сайте СРА-платформы должны быть четкие и понятные цифры: сколько в системе рекламодателей, сколько веб-мастеров, какие компании работают в этой сети.

Также рекламодатели должны обращать внимание на возможности партнерской сети по привлечению трафика. Чем больше в системе веб-мастеров, тем больше трафика они могут привлечь и тем больше продаж они могут генерировать для рекламодателя.

Важно понимать, что партнерская сеть — это посредник между рекламодателем и веб-мастером и ее задача — обеспечить весь необходимый технический функционал, а также проследить за честностью обоих участников программы. Поэтому очень важно, чтобы affiliate-платформа контролировала качество трафика и не допускала какого-либо мошенничества. Кроме этих факторов рекламодатели должны получать прозрачность и статистику партнерской сети, а также широкий выбор инструментов и ценную обратную связь от партнеров.

— Какие ошибки чаще всего совершают рекламодатели в работе с партнерскими сетями?

— Зачастую рекламодатели не привлекают отдельного специалиста, который бы вел это направление. Ведь affiliate-маркетинг — это особый вид рекламы, который требует времени, внимания и определенных знаний. Другая ошибка — отсутствие постоянного контакта с менеджером партнерской сети и веб-мастерами: рекламодатели не предоставляют полного описания партнерской программы (кто их целевая аудитория, в каких регионах необходимо делать продвижение и т. д.), несвоевременно проводят сверки и оплаты.

Некоторые же считают СРА-модель волшебной таблеткой, которая должна быстро дать качественный результат. Или же не вникают в детали, не интересуются, какие веб-мастера работают с оффером, откуда приводят трафик и что им необходимо для эффективной работы.

— Как вы считаете, что ждет рынок affiliate-маркетинга в Казахстане?

— Думаю, что СРА в Казахстане будет развиваться таким же путем как, например, в Украине или России. Однако уже сейчас можно сказать, что тренды, которые мы наблюдаем в конце 2018 — начале 2019 года, будут актуальны и для Казахстана.

В первую очередь, это увеличение мобильного трафика. Запуск в стране технологий 3G и 4G ведут к увеличению объемов продаж через мобильные устройства.

Второй тренд — растущая популярность видеоконтента, который активно используют для привлечения трафика как рекламодатели, так и веб-мастера. Видеоблогеры из Казахстана только начинают открывать для себя преимущества работы c СРА-сетями, поэтому в ближайшие годы популярность этого канала будет только расти.

И третий тренд — развитие новых каналов трафика: мессенджеры, YouTube, онлайн-трансляции, голосовой поиск, модели СРА Offline, SMS, Instagram, сарафанное радио и терминалы.

— Какие изменения происходят в Admitad в связи с появлением новых трендов в affiliate-маркетинге?

— За последние 12 месяцев мы увеличили оборот рекламодателей на 3,4 млрд $, что в 2,3 раза больше аналогичного периода в прошлом году. Этого удалось достичь благодаря улучшению Mobile SDK, внедрению кросс-девайс и кросс-браузерного трекинга, разработке механизма эксклюзивных промокодов для рекламы в оффлайне: радио, ТВ, онлайн-трансляциях, Instagram и других форматах. Также мы усовершенствовали технологии контроля качества трафика и защиты от фрода.

Конечно, чтобы affiliate-маркетинг приносил прибыль и был эффективным источником трафика, рекламодатели должны знать, как работает СРА-модель, и уметь применять инструменты партнерского маркетинга на практике. Admitad проводит обучение и сертификации для рекламодателей, во время которых эксперты компании рассказывают о возможностях affiliate-маркетинга и помогают выработать новые навыки работы с интернет-рекламой.

Вот уже почти десять лет компания организовывает в Москве конференцию Admitad Expert, на которой собирает лучших знатоков affiliate-маркетинга. С 2017 года конференция проходит также в Киеве.

Справочно

Компания Admitad была создана 1 октября 2009 года. Официальный запуск платформы Admitad состоялся 1 марта 2010 года. В настоящее время это международная сеть партнерских программ с оплатой за действие. Штаб-квартира компании расположена в Германии, городе Хайльбронн. Компания Admitad имеет собственные представительства в России, Индии, Китае, Беларуси, Дубае и Украине. Сеть работает с партнерами и рекламодателями по всему миру. С компанией работает более 1 600 рекламодателей, более 700 000 веб-мастеров, которые суммарно дают более 15 000 000 целевых посетителей в сутки.