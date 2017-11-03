PROFIT Security Day 2017 03.11.2017 Фоторепортаж с конференции по информационной безопасности PROFIT Security Day 2017, прошедшей в Казахстане. Свежие новости PROFIT Industry Day 2017: как предприятиям соблюсти баланс между информатизацией и безопасностью? PROFIT Education Day 2017: без инноваций в образовании не будет будущего PROFIT Retail Day 2017: ритейл выживет только в связке с ИТ. Видео PROFIT Government Day 2017: госорганы становятся центром притяжения для инноваций PROFIT Security Day 2016: новая парадигма, облака и аутсорсинг — реалии ИБ кардинально меняются PROFIT Finance Day 2017 — трансформируйся или умри! PROFIT Retail Day 2017: ритейл выживет только в связке с ИТ. Видео PROFIT Government Day 2017: госорганы становятся центром притяжения для инноваций PROFIT Security Day 2016: новая парадигма, облака и аутсорсинг — реалии ИБ кардинально меняются PROFIT Finance Day 2017 — трансформируйся или умри! PROFIT Security Day 2015: современные угрозы — это больше не шутки PROFIT Retail Day 2017: магазин будущего, генерация спроса и ИТ на службе гостеприимства Больше новостей Статьи ID2: данные в чужие руки, незаконный доступ к ЭЦП и другое Виталий Казанцев, IT-Law: отдельный закон по «облакам» делать нет смысла Huawei делает ставки на разработку и исследования Сергей Коптик, Beeline: Перспективы у мобильных финансовых сервисов просто огромные Александра Куликова, ICANN: голос Казахстана слабо слышен в ICANN-сообществе Glotur соберет 100 тыс. ПК в год ID2: данные в чужие руки, незаконный доступ к ЭЦП и другое Виталий Казанцев, IT-Law: отдельный закон по «облакам» делать нет смысла Huawei делает ставки на разработку и исследования Сергей Коптик, Beeline: Перспективы у мобильных финансовых сервисов просто огромные Александра Куликова, ICANN: голос Казахстана слабо слышен в ICANN-сообществе Glotur соберет 100 тыс. ПК в год Больше статей