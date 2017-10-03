PROFIT Government Day 2017: госорганы становятся центром притяжения для инноваций

В Астане состоялась очередная конференция для руководителей и ИТ-директоров организаций госсектора, национальных компаний и бизнеса. Ее делегатами стали более 180 человек.

Евгений Питолин, управляющий директор Kaspersky Lab в Центральной Азии, выступивший модератором конференции, в панельной дискуссии обратился к экспертам, замечая, что «когда мы говорим о взаимоотношениях государства и пользователя, то все чаще и чаще на переднюю сцену выходит вопрос компетенций». Итак, на вопрос управляющего директора Kaspersky Lab в Центральной Азии о том, готов ли современный госслужащий к новому миру, где ИТ становятся во главу угла, Шавкат Сабиров, президент «Интернет Ассоциации Казахстана», задавая тон дискуссии, не без юмора замечает: «Не буду оригинальным, госслужащий — это подготовленный с точки зрения ИТ человек, у него есть смартфон, который он, правда, оставляет в ящике». По его мнению, современный госслужащий должен владеть навыками «цифровой гигиены». «У нас сейчас 125 тысяч смартфонов в Казахстане взломано, и их пользователи даже не знают, что их читают», — разъясняет он, добавляя, что нет никакой гарантии, что какой-то из этих смартфонов не принадлежит госслужащему, работающему с государственными секретами. Аида Иргебаева («Транстелеком») включается в дискуссию: «Я могу сказать, что те госслужащие, которых я знаю — молодые, креативные и хорошо образованные. Но каждый из них должен понимать принципы информационной безопасности». Владимир Туреханов (президент «Казахстанской ассоциации автоматизации и робототехники») присоединяется: «Госслужащие должны уметь быстро меняться, технологии развиваются с космической скоростью. Они должны понимать, что происходит в мире. К сожалению, это не всегда заметно». Один из делегатов конференции отмечает, что тотальный запрет смартфонов — это не самый лучший вариант, лучше поставить агента и следить за госслужащими. Так, по его словам, поступают во многих корпорациях. «Но есть недостаток финансирования. И второе — нужен оператор, который снимал бы данные, а ведь эта информация очень интимная, личная. Такие операторы должны быть надежными», — говорит он. Этим спектр мнений не ограничился. По мнению участников конференции, от госслужащих хотелось бы, чтобы они были более близки к технологиям, более того, госслужащий должен быть еще и хорошим аналитиком.

Где и как готовить госслужащих, которые понимают все эти тренды и обладают необходимыми навыками? По мнению Шавката Сабирова, нужно подходить к вопросу и с другой стороны: что делать с теми, кто уже состоит на госслужбе? «Те, кто состоит на госслужбе, тоже нуждается в обучении — их нужно учить „цифровой гигиене“. Случаев, когда сотрудник находит флешку на стоянке и вставляет ее в рабочий ПК — 60%», — шокирует он. Аида Иргебаева продолжила тезисом про перманентное обучение: «Если ты отстал на год, то ты уже потерян. У тебя отсутствуют знания о трендах, об информационных технологиях. Базовое ИТ-образование важно, но ИТ нужно учиться постоянно». Владимир Туреханов тоже считает, что перманентное образование для нынешних госслужащих необходимо. При этом очень важно, чтобы у госслужащего была мотивация к самообразованию. Поднимался в этом блоке конференции и вопрос выпускников вузов. Новоиспеченные специалисты выходят с набором теоретических знаний, которые требуют закрепления и развития. И здесь роль практической работы, наставничества крайне важна. В широком смысле речь идет о формировании некоего «цифрового сознания» — компиляции приятия ИТ, постоянного самообразования и владениями принципами «цифровой гигиены». И это не только вопрос конкретного индивидуума, но и руководителя, как генератора подобных изменений.

Евгений Питолин на правах модератора резюмирует первый блок конференции: многие методологии бизнес берет от госсектора, а многие госсектор берет от бизнеса. Это некий симбиоз, в котором стороны и участники процесса выстраивают идеальное партнерство. Шавкат Сабиров дополняет, инициируя тему государственно-частного партнерства: «Это единственный путь. В Сингапуре, США — все держится на ГЧП. Нам тоже нужно идти в эту сторону, взять тот же „Киберщит“: если мы не введем эту модель на уровне законов, то частный сектор не сможет привнести свою уникальную экспертизу». Аида Иргебаева говорит, что в «Транстелекоме» накоплен большой опыт ГЧП: «Мы участвуем в различного рода подобных программах, не только как оператор телекоммуникационных услуг, но и как поставщик ИТ- и ИБ-решений. Я считаю, что только бизнес способен предоставить самые эффективные технологические решения. И, разумеется, поддерживаю изменения в законодательстве для того, чтобы расширить сферу применения модели ГЧП». Президент «Казахстанской ассоциации автоматизации и робототехники» делает важное дополнение в части эффективности такого взаимодействия: «Надо уметь слушать и понимать друг друга. И если понимания не происходит, то привлекать третью сторону, например, ассоциации».

Госсектор становится инициатором преобразований

Главным хедлайнером блока, посвященного G2G и PMP-подходу к управлению государством, стал председатель правления Национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде» Руслан Енсебаев. По его словам, в холдинге считают, что технологии реформируют целые отрасли, и все эта экспертиза фактически концентрируется в программе «Цифровой Казахстан», которая, возможно, будет принята до конца года. В ней есть 5 основных направлений. Первое — развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Здесь, по словам председателя правления холдинга «Зерде», речь идет о кардинальном росте уровня проникновения ШПД (широкополосный доступ — прим. редакции) на селе. «Это будет драйвером экономики и принесет большой мультипликативный эффект. Есть бенчмарки, которые говорят, что рост ШПД напрямую коррелируется с ростом ВВП», — замечает он. Второе — это развитие креативного опыта. Здесь Руслан Енсебаев замечает, что требования к компетенциям в цифровом мире сильно меняется — нужно быть экспертом во всех отраслях: «Нужно учиться критически мыслить и отлично разбираться в технологиях». Далее в списке приоритетов — развитие малого и среднего бизнеса. «Мы хотим создать стимулы, мотивацию для того, чтобы компании оцифровывались. И нам интересно найти стратегическое партнерство с вендорами. Мы сделаем анализ процессов по разным отраслям экономики и посмотрим, какие из них можно автоматизировать. Исходя из этого и подготовим отраслевые программы», — раскрывает детали он. Важный вопрос здесь — это электронная коммерция. В холдинге намерены учить малый бизнес продавать свои товары в интернете и соцсетях. Еще одно важное направление — проактивное государство. «Мы переходим на следующий уровень развития — реализацию новых форматов взаимодействия, когда людям не нужно приходить в госорган, чтобы инициировать его», — продолжает руководитель «Зерде». Что здесь подразумевает Руслан Енсебаев? Например, рождение ребенка. Информация об этом событии прямо с роддома уходит в госорганы со всеми вытекающими приятными последствиями: автоматически выписывается свидетельство о рождении и присваивается ИНН для нового гражданина республики. Наконец, рассказал глава холдинга и о новшествах, которые появятся в программе «Цифровой Казахстан». Одно из них — создание инновационной экосистемы на базе EXPO 2017. «Будет выделено 3 павильона — коворкинг, лаборатории. Меры господдержки будут перенаправлены в нефинансовую сторону. Английское право, надеемся, привлечет венчурное финансирование», — раскрывает он детали. Эта экосистема, по его словам, может предотвратить отток кадров за границу. Более того, председатель правления «Зерде» рассказал о том, что в холдинге совместно с МОН прорабатывают вопрос создания филиалов крупных университетов в Астане, — это поможет создать критическую массу специалистов. Наконец, приводит Руслан Енсебаев и некоторые метрики, которые отождествляют эффект от программы «Цифровой Казахстан»: «Мы надеемся, что в доле роста ВВП влияние ИТ составит треть, программа позволит создать около 200 тысяч рабочих мест, а производительность труда поднимется на 15%».

Евгений Питолин говорит о том, что чем больше информации оцифровывается, тем больше возникает рисков. Особенно это заметно в финансовом секторе. «Мы понимаем, что это важное направление. Сейчас мы работаем с Национальным банком РК по вопросу единой идентификации, предлагается открыть некоторые API, чтобы стартаперы создавали новые интерфейсы, конкурировали с банками, ведь финтех — это сейчас большой тренд. И, разумеется, потребуется новый подход к ИБ», — поясняет Руслан Енсебаев. ИТ, по его словам, могут сделать настоящую революцию не только в финансовом секторе, но и в сельском хозяйстве: «Нужно больше открытых данных, например, исторические данные о погоде, урожайности. И подобный проект мы будем делать с „Казгидрометом“. Эти вещи помогут сделать работу фермера более эффективной. Хотя мы понимаем, что ИТ — это не панацея, а лишь инструмент».

По мнению делегатов Profit Government Day, уровень ИТ-образования в стране низкий. «Приходят специалисты, которые ничего не умеют, и если мы хотим стать вторым Бангалором, то нужно вкладывать деньги в преподавателей и обучающие материалы. Второй момент — качество информационной культуры — с детства прививать детям, что цифровые технологии подразумевают открытость», — говорит один из них. Руслан Енсебаев согласен со спикером, но при этом дополняет, что в Казахстане есть отличные специалисты. «Нужно поднимать базовые заработные платы, нужно возрождать наставничество, институт практики для молодых специалистов. Сегодня для процесса цифровизации есть все условия — от воли высшего руководства до достаточного уровня компетенций», — резюмирует он.

Проактивное государство и Big Data

Завершающий блок конференции получился не менее ярким. И не только с точки зрения контента, который предложили спикеры, но и с точки зрения накала дискуссии, в которой приняли участие делегаты.

Абылай Оспанов, председатель госкорпорации «Правительство для граждан» рассказал о том, как в ближайшем будущем поменяется вся парадигма государственных услуг. И, по его словам, речь идет о проактивном способе их оказания. «Уже сейчас есть проактивные услуги, например, те же уведомления о нарушении ПДД, которые приходят в личный кабинет гражданина. Это же касается уведомлений о том, что срок действия какого-то государственного документа истекает», — говорит он. Один из наиболее ярких примеров, который мы уже приводили выше — это процедуры, связанные с рождением ребенка. Традиционный алгоритм здесь таков: прийти в ЦОН, подать заявление на получение свидетельства о рождении, получить его, подать заявление на получение пособия, поставить ребенка в очередь в детсад. «Мы хотим, чтобы все это проходило через смартфон. И в следующем году мы это внедрим. Достаточно дать ребенку имя, а система автоматически присвоит ИНН и так далее по алгоритму», — делится планами председатель госкорпорации «Правительство для граждан». Второй вопрос, который поднимает Абылай Оспанов — это государственные базы данных. По его мнению, для сокращения длительности бизнес-процессов, например, в банках [получение кредитов] было бы целесообразно передать доступ к некоторым из них. «Допустим, вы приходите в финансовое учреждение за кредитом и он начинает запрашивать справки. Мы хотим дать возможность банку получить эти данные напрямую, разумеется, с вашего согласия», — раскрывает детали он. То же касается регистрации автомобиля. В будущем, по его словам, все операции по регистрации автомобиля, а также другие процессы, связанные с его эксплуатацией, можно проводить удаленно, а документы получать по почте. «Мы движемся вперед, у нас много данных, мы хотим стать аналитическим центром по их использованию», — продолжает Абылай Оспанов. Какие сценарии использования Big Data могут быть интересны для малого бизнеса? «Например, хотите открыть парикмахерскую? Можно получить информацию о том, сколько женщин живет в конкретном районе. Анализируя данные, можно найти оптимальное место для предприятия по разным критериям», — раскрывает детали спикер. Делится председатель госкорпорации и своей мечтой: «Максимально использовать возможности наших баз данных: гражданину не нужно будет носить много документов — лишь один. Причем, неважно, управляет он автомобилем или он пешеход. Для этого нужно интегрировать все базы данных, что накоплены в министерствах и ведомствах».

Евгений Питолин задается вопросом о том, когда государство будет передавать данные третьим компаниям для их «переупаковки». Здесь, по словам главы госкорпорации «Правительство для граждан», не все так просто. «С одной стороны, например, по опыту Грузии, ускоренные сервисы могут стоить довольно дорого. С другой стороны, в Казахстане вся экосистема создавалась на государственные деньги. Нужно искать баланс. Возможно, какие-то кейсы можно реализовать через инструмент ГЧП», — считает он.

Талгат Балгабеков из Astana Innovations рассказал про концепцию Smart City. «Была пересмотрена концепция программы. Мы идем в сторону комфортного города, разработали дорожную карту и формируем портфель проектов». Наиболее интересные в этой части — это мобильное приложение для астанчан, которое бы замкнуло на себя все наиболее популярные электронные услуги, возможность обращения в госорганы, а также проектный офис в Astana Innovations, который позволяет принимать быстрые и качественные решения. «И еще изучаем возможности Интернета вещей, мы думаем, что он имеет большое значение для формирования комфортного города», — резюмирует представитель Astana Innovations.

Конференцию завершает Асель Молдабекова (Генеральная прокуратура Республики Казахстан). Сегодня из прокуратуры приходят интересные новости по части ИТ. Об одном из таких проектов — карта преступлений — мы уже рассказывали, тогда на презентацию проекта «Крыша», который использует данные «Карты уголовных правонарушений», приехал один из евангелистов ИТ — Багдат Мусин, экс-глава «Казпочты», а ныне председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. «Сегодня многие проекты используют эти данные. Есть, например, приложения, которые позволяют прокладывать безопасный маршрут, выбирать детский сад исходя из криминогенной ситуации в конкретном районе», — раскрывает детали Асель Молдабекова. Вообще, Асель Молдабекова, как и Багдат Мусин, — апологет открытых данных. Она считает, что «информация движет прогрессом и те данные, которые не содержат госсекретов — нужно открывать». Рассказала представитель Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, отвечая, кстати, на вопрос из зала, и о том, когда будет реализована наиболее сильная часть Big Data — прогнозная: «Мы сейчас работаем над проектом по предикативной аналитике, но нам нужно больше данных. Просто не всегда можно предугадать поведение преступника, как, например, покупательскую активность в зависимости от времени года по группам товаров. Но успехи есть — мы уже сейчас можем анализировать статистику прокуроров и видеть ситуацию на конец года». Кстати, эти проекты заинтересовали представителей Национальной Гвардии Республики Казахстан. Это к слову о реальном эффекте от таких площадок, как Profit Government Day.

Вместо резюме

Итак, контент Profit Government Day оказался крайне интересным, он не оставляет никаких разночтений — государство в авангарде ИТ-революции. И делает это уверенно, вооружившись компетенциями, накопленными за годы внедрения крупных проектов. Это не просто какой-то пропагандистский штамп — это то послевкусие, которое сложилось по итогам конференции. При этом государство не всегда успешно выстраивает коммуникации, не всегда эффективно доносит свои идеи и цели. Тут как нельзя емко под занавес конференции высказался один из делегатов: «Цифровое общество состоялось, но коммуникации — нет». Евгений Питолин резюмирует и ставит завершающую точку: «Сегодня мы увидели, что в области цифровизации идет огромная работа. Еще 5 лет назад мы об этом даже и думать не могли».

Посмотреть фоторепортаж с конференции PROFIT Government Day 2017.