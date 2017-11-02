Huawei делает ставки на разработку и исследования

Более 17 000 специалистов по разработкам и исследованиям трудится в центрах Huawei для работы над НИОКР в 8 странах мира.

Новые разработки и исследования в сфере ИКТ-услуг являются одним из главных ингредиентов успеха компании Huawei на мировом рынке IT-индустрии. Компания уделяет особое внимание научно-исследовательским и опытно-конструкторскими разработкам (НИОКР), совмещая инновационные идеи Запада и превосходность инженерного мастерства Китая. За последние 10 лет компания вложила более 240 млрд юаней (около 37 млрд долларов США) на инновации в исследовательской области. Около 79 000 работников компании Huawei вовлечены в деятельность по разработке и исследованиям, что составляет более 45% глобальной рабочей силы.

Вклад в исследования

Компания Huawei имеет свои центры для работы над НИОКР в 8 странах мира (США, Канада, Швеция, Германия, Италия, Россия, Индия и Китай), где работает более 17 000 специалистов по разработкам и исследованиям. Более того, Huawei основала 16 исследовательских центров и 36 совместных инновационных центров по всему миру с целью привлечения талантов в IT-индустрии на международном уровне.

К концу 2015 года Huawei была членом более 300 организаций по стандартизации и открытой разработке, занимая 280 ключевых позиций. Компания предоставила более 5 400 предложений для организаций по стандартизации, кроме того Huawei следует международному закону по использованию разработок других IT-компаний и достигла ряд соглашений по перекрестному лицензированию с партнерами по всему миру. В 2016 году компании Huawei было выдано 54 742 патента в Китае и за его пределами.

Одним из главных достижений компании в сфере НИОКР является основание долгосрочной совместной программы по инновациям — The Huawei Innovation Research Program (HIRP). HIRP основана на открытой модели сотрудничества, что позволяет привлечь выдающихся исследователей и команды со всего мира для достижения совместного успеха в области IT-технологий и развития отрасли. Данная программа позволила привлечь более 1 000 исследователей из более 100 университетов мира, включая Оксфордский университет, Кембриджский университет и Мюнхенский технический университет. Совместные исследования затронули процессы в разработке графена, беспроводной и оптической связи, облачных вычислений, кибербезопасности. В будущем Huawei планирует увеличить инвестиции в поддержку ученых, занятых разработками в данных областях.

Облачные исследования

По мнению ученых компании Huawei, в процессе эволюции человеческого общества от информационного до интеллектуального, понятия «коммуникация» и «облако» станут важным аспектом в построении развитого социума. С этой целью в апреле 2017 года Huawei сообщила о создании отдельного облачного подразделения и наборе в него более 2 тысяч новых сотрудников. Компания сосредоточена на публичных облаках и создании соответствующей «открытой надежной платформы», которая ляжет в основу сервисов, развиваемых компанией как самостоятельно, так и в партнерстве с операторами.

В ходе конференции Huawei Connect 2017 компания представила свою новую разработку Atlas — интеллектуальную облачную аппаратную платформу нового поколения. В сценариях с применением открытого облака, искусственного интеллекта (AI) и высокопроизводительных вычислений (HPC) Atlas объединяет ресурсы графических процессоров (GPU), жестких дисков (HDD) и твердотельных накопителей (SSD), используя разные источники и интеллектуальное управление. Платформа предоставляет ресурсы аппаратного обеспечения «по запросу», а логические серверы могут быть запущены за несколько секунд, что обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию.

Также в Шанхае, продолжая традицию сотрудничества с лидерами IT-индустрии, Huawei заключила договоренности с рядом крупнейших компаний, одной из которых является Microsoft. Международные лидеры IT-сферы подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого приложения Microsoft будут представлены на платформе Huawei Cloud. Две компании будут тесно сотрудничать в сфере открытых облачных сервисов, чтобы обеспечить высочайшее качество услуг для предприятий и помочь им в процессе цифровой трансформации. Этим соглашением устанавливается стратегическое сотрудничество на рынке облачных вычислений.

Разработка серверов нового поколения

В следующие 5 лет компания Huawei намерена инвестировать 500 миллионов долларов США в разработку всесценарных серверов с навыками верификации, способных трансформировать облачную систему индустрии.

В Китае Huawei уже основала индустрию планирования и лабораторию дизайна верификации, лабораторию по восстановлению после катастроф и миграции, центр верификации «Безопасный Город» и финансовые сервисы верификации в Пекине, Шэньчжене и Чэнду.

Ведущие поставщики программного обеспечения способствуют развитию экосистемы ИКТ, помогая своим пользователям из разных сфер перейти на облачные технологии, тем самым ускоряя темпы цифровой трансформации в мире. Только за прошлый год облачные сервера Huawei обслужили более 18 000 клиентов. На сегодня 197 компаний из списка Fortune Global 500 и 45 из 100 лидирующих предприятий выбрали партнером Huawei для своей цифровой трансформации.

Smart-решения Huawei

Внимание специалистов Huawei в сфере НИОКР также обращено на разработку Smart-решений, таких как «Безопасный Город», «Умное образование», «Умные электроэнергетические сети».

На конференции Huawei Connect 2017 также широко обсуждались последние разработки в данной области. Одно из таких решений — «Умный город» — представляет собой комплексную систему, отличающуюся высокоуровневой архитектурой, превосходными возможностями интеграции и эксплуатации, разнообразными сервисными приложениями, а также новой инфраструктурой ИКТ. Ключевым элементом в создании инфраструктуры развитых современных городов является быстрый и открытый обмен данными. Это означает, что поставщики уровня Huawei направляют все силы на разработку открытых, клиентоориентированных решений для создания устойчивой экосистемы умного города, акцент которого направлен на поиск инновационных ИКТ-технологий и совместную работу с партнерами компании.

Решения «Безопасный Город», «Умное образование», «Умные электроэнергетические сети» направлены на упрощение и улучшение жизни населения в городах.

Благодаря городской системе видеонаблюдения «Безопасный город» у пользователя появляется возможность оперативно реагировать на происходящие события. Камеры системы «Безопасный город» предоставляют для анализа видеоматериалы высокого качества, отснятые в дневное и ночное время. Высокая четкость картинки позволяет фиксировать данные даже быстродвижущихся объектов.

Услуги решения «Умное образование», такие как «умный» облачный класс, облачный ЦОД, «умный» кампус, гибкая кампусная сеть для системы образования и дистанционное обучение предназначены для организации удобного и современного процесса обучения для образования среднего и высшего звеньев.

Развитие сотрудничества Huawei

Компания Huawei поддерживает НИОКР и развитие индустрии в целом, способствуя плодотворному сотрудничеству с партнерами в IT-индустрии. Партнерские программы Huawei уже привлекли свыше 1 тыс. партнеров. Количество открытых лабораторий Huawei OpenLabs, инновационных пространств, где Huawei и ее единомышленники могут совместно работать и тестировать новые решения, выросло с пяти до шестнадцати.

К 2020 году планируется довести количество открытых лабораторий до 24. Кроме того, партнерами Huawei выпущено свыше 100 решений, которые доступны в онлайн-магазине Huawei Marketplace. Новая программа объединит все компании, которые раньше сотрудничали с Huawei в рамках отдельных программ, реализуемых различными подразделениями компании — Enterprise Business Group, Carrier Network Business Group и Consumer Business Grope.

В сентябре была запущена новая партнерская программа компании, которая вовлечет всех глобальных партнеров в единую сеть. Для этой цели в 2017 году Huawei инвестирует 250 миллионов долларов США в партнерские программы, включая 70 миллионов долларов на совместный маркетинг.

Прогресс за развитием и исследованием

Одной из ключевых стратегий Huawei является развитие продукции и ее полноценной разработки. Компания будет продолжать вкладывать в инновации и в технологические разработки ученых и инженеров, которым способствуют масштабные программы сотрудничества компании по всему миру. Huawei также будет продолжать уделять особое внимание разработкам и исследованиям технологий будущего, таких как оптические сети, центры обработки данных, развитие искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Данная стратегия развития позволит компании оставаться на лидирующих позициях IT-рынка и удивлять своих клиентов новыми прорывами в индустрии высоких технологий.