PROFIT Industry Day 2017: как предприятиям соблюсти баланс между информатизацией и безопасностью?

В вопросе внедрения ИТ на предприятиях все должно идти от целесообразности - нужно понимать, какая выгода будет от тех или иных инноваций.

28 апреля компания PROFIT Events провела в Павлодаре конференцию PROFIT Industry Day 2017, посвященную информационным технологиям в промышленности. Мероприятие проводится уже второй год и собирает на своей площадке представителей различных отраслей промышленности, топ-менеджеров и ИТ-директоров компаний.

Основной тенденцией последних лет участники конференции назвали тотальную интернетизацию, что, конечно, накладывает отпечаток и на деятельность предприятий, заставляя их внедрять те или иные технологии.

«Тут совпали несколько тенденций, которые наблюдаются последние 6-7 лет. Это очередная волна миниатюризации и очередная волна удешевления как самих устройств, так и интернета, что соответственно делает возможным его проникновение на все уровни и производственных и иных процессов предприятия. Также мы наблюдаем очередную волну удешевления обработки больших массивов данных и распространенность интернета везде. Все это вместе обусловило качественный скачок, переход ИТ в организациях и на предприятиях на следующий уровень. Именно поэтому тема информационных технологий в промышленности так актуальна», — считает Павел Потеев, модератор конференции.

Причем, по мнению Павла, для предприятий в вопросе внедрения ИТ работает правило «Если ты не придешь к изменениям, изменения придут к тебе». Некоторые исключения можно допустить лишь для тех компаний, которые существуют в статусе монополии. Какое-то время они могут игнорировать тенденции цифровизации. «Однако, если ты не заботишься о своей конкурентоспособности, то твоя доля в какой-то момент отойдет кому-то другому», — заключил модератор.

Тем компаниям, которые только встают на этот путь, эксперты советуют обязательно смотреть на опыт коллег по индустрии и по смежным отраслям. Кроме того, важно отдавать себе отчет, что сразу перевести все на «цифровые рельсы» не удастся. Поэтому, с одной стороны, нужно строить долгосрочную карту, а с другой — определять для себя, куда углубить цифровизацию. И тут уже все зависит от процессов предприятия и его специфики — для кого-то будет актуально автоматизировать ремонтные процессы, для кого-то — производственные, для кого-то — процессы работы с клиентами.

«В вопросе внедрения ИТ на предприятиях все должно идти от целесообразности. Нужно понимать, какая выгода предприятию будет от тех или иных инноваций, проектов по автоматизации, установки роботизированных линий. Нужно исходить именно из этого, а не автоматизировать те или иные процессы просто потому, что хочется. Как показывает практика, автоматизированные линии дают более качественную продукцию, более точно изготавливают детали и зачастую более быстрые. Однако, возможно, предприятию и не требуется выпуск большего количества деталей. Во всем должен быть индивидуальный подход», — отметил Владимир Туреханов, президент Казахстанской ассоциации автоматизации и робототехники (KAAR).

Однако, как выяснилось из общения экспертов с представителями компаний, не все так просто. Оказывается, бизнес попросту не знает о тех инновациях, которые сегодня существуют на рынке. «Мы „варимся“ в своих производственных процессах и не следим за технологиями», — таков был комментарий из зала. И представители вендоров согласились с тем, что им необходимо усилить работу с производственными компаниями.

«Очевиден разрыв между тем, что ИТ может и хочет сделать, и тем, что бизнес со своей стороны считает нужным и важным. Этот разрыв мы наблюдаем, на самом деле, не только на промышленных предприятиях, — говорит Дмитрий Шустер, директор Cisco Казахстан. — Он существует и в других сферах экономики, так как, к сожалению, очень часто бизнес и ИТ говорят на разных языках. Поэтому мы видим свою задачу не столько в том, чтобы показать ИТ-службе, чем хорошо то или иное оборудование/ПО, сколько в помощи ИТ-руководителям научиться говорить на языке бизнеса. Наш опыт показывает, что это, по сути, единственный путь к тому, чтобы бизнес начал воспринимать ИТ-подразделения как реального бизнес-партнера, который может предложить как оптимизацию каких-то отдельных бизнес-процессов, так и продукты для создания решений, которые помогут бизнесу достичь новых результатов, новых высот. На конференции эта тематика уже была затронута в рамках утренней панельной дискуссии, и я уверен, что в течение всего дня обсуждение будет продолжаться, так как трансформация ИТ-подразделения в бизнес-партнера возможна только через вовлечение и совместное общение всех заинтересованных сторон. Мы участвуем уже второй раз в конференции PROFIT Industry Day. На этот раз она проходит в действительно индустриальном регионе, Павлодаре. Что мы для себя увидели интересного? В первую очередь это аудитория, которая реально близка к промышленным информационным системам, системам автоматизации, технологическим сетям. Видно, что есть интерес».

С точкой зрения о важности диалога между вендорами и бизнесом согласился и Владимир Туреханов. По его мнению, необходимо больше рассказывать о тех возможностях, которые есть у предприятий: «Сегодня уже упоминали о том, что информация не всегда доходит до адресата. И эта конференция — прекрасная площадка, где можно донести напрямую если не до первых руководителей, то хотя бы до их заместителей, информацию о тех возможностях, которые сегодня существуют, тех тенденциях, которые есть в мире, а также плюсах и минусах тех или иных решений».

По мнению экспертов, в Казахстане сейчас наблюдается рост промышленности, в связи с чем интерес к различным информационным системам будет расти. Вместе с тем, важно задумываться не только над информатизацией предприятий, но и над информационной безопасностью, поскольку число угроз растет, а промышленные системы уже некоторое время входят в фокус особых интересов киберпреступников. Как отметил Евгений Питолин, управляющий директор регионального офиса Лаборатории Касперского в Центральной Азии и Монголии, казахстанская промышленность о теме ИБ не просто не забывает, но и уделяет этому большое внимание.

«На мой взгляд, за последний год в Казахстане появилось куда более повышенное внимание к проблемам промышленности, которые касаются кибер-рисков. Причины этому очевидны. Во-первых, мы живем в едином неизолированном мире, нам видны кейсы на западе и, к сожалению, в последнее время преступники очень сильно атакуют нашу страну. То, что раньше существовало только как какая-то история, сейчас стало суровой реальностью. Это одна из ключевых тенденций. Благодаря таким мероприятиям, как сегодня, мы имеем возможность донести до компаний и промышленных предприятий весь спектр угроз. В нынешнее время, чтобы стать жертвой киберпреступников, совершенно не обязательно быть их целью. Зачастую даже большие промышленные предприятия становятся лишь одним из звеньев в цепи на пути к глобальной угрозе. Проблема в том, что цена ошибки очень сильно выросла. Для промышленных предприятий цена ошибки — это экологическая катастрофа, гибель людей, миллиардные убытки. Поэтому все чаще и чаще представители промышленности задумываются и начинают предпринимать какие-то конкретные шаги. Мы замечаем активность казахстанских компаний в вопросах обеспечения безопасности. В этом году очень большой всплеск интереса к теме со стороны крупного производства, промышленных холдингов, энергетических и добывающих предприятий», — рассказал спикер.

А вот по мнению Максима Чуклинова, руководителя проектов «Технолинк», очень важно соблюсти баланс между тем функционалом, который предоставляют информационные технологии, и уровнем безопасности. Многим компаниям это удается с большим трудом, и одна из сторон этой задачи «провисает». Предприятия либо отказываются от тех или иных решений из-за боязни различных рисков, либо оказываются под ударом из-за «дыр» в своих системах.

«В Казахстане сейчас наблюдается по сравнению с другими регионами достаточно серьезный рост промышленности, а следовательно, мы видим растущие запросы на информационные системы. Предприятиям важно качество и количество предоставляемых услуг в плане информационных систем. Также повышаются требования к информационной безопасности. Соответственно, важно найти баланс между этими двумя составляющими. Я надеюсь, что на этой конференции мы „приоткроем эту дверь“, и поймем, где правильный вектор движения», — отметил Максим Чуклинов. Он выступил на PROFIT Industry Day 2017 с докладом о современных направлениях повышения эффективности производства именно инструментами информационных систем.

Еще один доклад на тему информационной безопасности представила компания «МУК Компьютерс». Илья Головацкий, инженер по информационной безопасности, рассказал о решениях CheckPoint для безопасности сети.

«На мой взгляд, эта тема весьма актуальна в настоящее время, потому что информационная безопасность в наше время очень важна. Однако пока не многие об этом задумываются и грамотно оценивают риски, которые могут возникнуть в сети предприятия или компании. Наша задача — рассказать об этом. В подобного рода мероприятиях совместно с компанией PROFIT Events мы участвуем уже не первый год. Такие конференции собирают ключевых людей, что помогает нам развивать наш бизнес и доносить до аудитории информацию о решениях, которые мы представляем на рынке Казахстана. Мероприятием и аудиторией мы довольны», — говорит Петр Теплюков, директор «МУК Компьютерс».

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